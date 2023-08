Tini aseguró que no hubo "terceros en discordia" en su relación con De Paul

Ángel de Brito habló con la artista y contó detalles de su charla en LAM : " Tini me llamó anoche, a eso de las 10 y media . Yo estaba cenando y charlamos largo y tendido. Después me llamó otra vez a las 12", contó.

El periodista expresó: "Me dijo: 'Te voy a dar la primicia a vos porque fuiste siguiendo todo el romance como fue y nunca contaste cosas que no eran o te sumaste a cosas que no eran'. La verdad que me sorprendió".