Tini Stoessel terminó con las especulaciones y negó sufrir problemas de adicción

Tini Stoessel negó sus problemas de adicción: qué dijo

tini stoessel 2.mp4 'Ni de ti', la canción con la que Tini Stoessel negó sus problemas de adicción.

"Lamentó pincharles el globo, no me drogo", afirmó Tini, quien también expresó: "Me da mucha tristeza tener que aclarar quién soy y qué hago con mi vida". En la pieza también calificó como "un acto de insensibilidad total" el hecho de que las personas lancen mentiras opinando sobre su vida con "total impunidad".