James Cameron sobre sus peleas con Fox por Avatar: "Con 'Titanic' pagaron su edificio"

“Y después, me agradecieron”, agregó Cameron. “Siento que mi trabajo es proteger su inversión, a menudo en contra de su propio juicio. Pero mientras proteja su inversión, todo está perdonado”, aclaró.

Teniendo en cuenta que “Avatar” ganó más de u$s2 mil millones en todo el mundo y sigue siendo la película más taquillera de todos los tiempos en la taquilla mundial (sin ajustar por inflación), el estudio fue inteligente al escuchar los instintos de Cameron.

“Es un proceso tan intenso cuando estás editando una película y tienes que luchar por cada cuadro que queda”, agregó Cameron a The Times. “Me sentí bastante bien con las decisiones creativas que se tomaron en ese entonces. Pasamos mucho tiempo y energía mejorando nuestro proceso en más de una década desde entonces. Pero ciertamente no hay nada vergonzoso. Puedo ver pequeños lugares donde hemos mejorado el trabajo de rendimiento facial. Pero no te saca. Creo que sigue siendo competitivo con todo lo que hay hoy en día”.

“Avatar” regresa a los cines el 22 de septiembre en antes del próximo lanzamiento de “Avatar: The Way of Water”, la esperada secuela que se estrena en los cines el 15 de diciembre.