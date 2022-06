Titanic volverá a los cines con una versión remasterizada a 25 años de su estreno

El socio productor de Cameron desde hace mucho tiempo y director de operaciones de Lightstorm Entertainment, Jon Landau, adelantó la noticia del relanzamiento de Titanic en la presentación CineEurope de Disney en Barcelona el miércoles. Allí mostró un adelanto en 3D de la versión remasterizada.

La epopeya que convirtió a Kate Winslet y Leonardo DiCaprio en megaestrellas llegó originalmente a los cines en 1997 y se proyectó internacionalmente durante varios meses. Luego ganó 11 premios de la Academia, incluidos Mejor Película, Mejor Director, Mejor Edición, Mejor Canción Original y más.

Una versión en 3D salió en 2012. En total, Titanic es la película número 3 en la taquilla mundial con u$s2,2 mil millones. De eso, U$s659,4 millones provienen de Estados Unidos y u$s1,542B del extranjero. Avatar del mismo James Cameron es la película con mayor recaudación de todos los tiempos en todo el mundo.

La noticia de Titanic sigue al anuncio de Disney en CinemaCon en abril de que la Avatar original de Cameron tendría un relanzamiento remasterizado el 23 de septiembre, antes del debut de la primera secuela, Avatar: The Way Of Water. Esa película comienza su lanzamiento en el mundo el 14 de diciembre y llega a Estados Unidos el 16 de diciembre.