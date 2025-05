Tom Cruise dice que no planea retirarse y que tiene la intención de seguir haciendo películas "hasta los 100"

El actor no tiene intenciones de dejar de actuar.

Con la franquicia Misión: Imposible acercándose a su conclusión, Tom Cruise ha asegurado a los fanáticos que no tiene intención de dejar la actuación en el corto plazo.

El domingo por la noche, confirmó que la octava película, Misión Imposible: Sentencia Final , será la última entrega de la franquicia , y declaró al portal The Hollywood Reporter: "¡Es la final! No se llama 'final' por nada".

“Harrison Ford es una leyenda; espero seguir vivo. Tengo 20 años para alcanzarlo” , declaró Cruise a The Sydney Morning Herald en 2023. “Espero seguir haciendo películas de 'Misión: Imposible' hasta que tenga su edad”.

“De hecho, dije que seguiré haciendo películas hasta los 80”, dijo. “De hecho, las seguiré haciendo hasta los 100. Nunca pararé. Nunca dejaré de hacer películas de acción, drama y comedia; estoy emocionado”.

Al reflexionar sobre pasar casi tres décadas trabajando en la franquicia Misión: Imposible, Cruise continuó diciendo que no podía destacar un momento más gratificante, porque "ha habido tantos niveles de recompensa con los cineastas con los que he colaborado, los equipos, la gente, las culturas en las que hemos trabajado".

"Todo lo que he aprendido y sigo aprendiendo sobre la narrativa, la vida, el liderazgo, los personajes y todos los aspectos del cine. Ha sido excepcional, realmente excepcional. Me siento muy afortunado de poder hacer las películas que hago y me encanta; simplemente hago películas".

En cuanto a las acrobacias de la película, que le valieron una ovación de pie de cinco minutos en su estreno en Cannes , compartió que tenía "muchos rituales previos a las acrobacias que me mantienen vivo", y explicó que "se piensa mucho en ello, y son muy complejos y muy interesantes".

Las futuras películas de Tom Cruise

Después de Misión Imposible: Sentencia Final, Tom Cruise protagonizará una película sin título del director de El renacido y Birdman, Alejandro G. Iñárritu.

La película, que se estrenará el 2 de octubre de 2026, también estará protagonizada por Sandra Hüller, John Goodman, Michael Stuhlbarg, Jesse Plemons, Sophie Wilde, Riz Ahmed y Emma D'Arcy.

El cuatro veces nominado al Oscar, también dijo recientemente que está "trabajando en" una secuela de Top Gun: Maverick (2022), así como en una secuela de su drama de NASCAR de 1990 Days of Thunder (Días de Trueno).