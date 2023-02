Tom Hardy confirmó que ya esta trabajando en Venom 3

Desde que salió Venom: Let There Be Carnage en el otoño de 2021, los fanáticos se han estado preguntando cuándo podrían volver a ver a Brock y su mejor amigo alienígena. La expectativa por el regreso del personaje creció aún más luego de que se le viera en la escena post-créditos de Spider-Man: No Way Home, donde dejó un pequeño trozo del simbionte Venom en el Universo Cinematográfico de Marvel. Mientras estaba de vuelta en su propio universo separado al final de esa secuencia, quedó claro que Sony todavía tiene algunas historias que contar con el personaje, y no se anunció nada más para la tercera película después de su confirmación durante la Cinema-Con del año pasado.

Por otra parte Sony Pictures se encuentra expandiendo su universo de Marvel con Kraven the Hunter, protagonizada por Aaron Taylor Johnson. En los cómics, el personaje es el mejor cazador del mundo, lo que se nota porque lleva la cara de un león como chaqueta. Kraven rápidamente se obsesiona con cazar a Spider-Man después de creer que es el depredador más peligroso del mundo. A partir de ahora, se desconoce si Spider-Man de Tom Holland aparecerá en la historia del origen de Kraven.