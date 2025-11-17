Adriana Salgueiro denunció amenazas y recibió un botón antipánico







La agresora será juzgada bajo el delito de amenazas coactivas y podría enfrentar una pena de prisión de seis meses a dos años de ser condenada.

Adriana Salgueiro denunció amenazas de muerte y recibió un botón antipánico.

La actriz y modelo Adriana Salgueiro denunció ante la justicia haber recibido amenazas de muerte y la divulgación de su dirección exacta durante una transmisión en vivo por TikTok.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

A modo de programación radial, Salgueiro realiza todas las noches un vivo por la red social desde su departamento. Fue en este contexto cuando comenzó a recibir mensajes de una usuaria desconocida.

Entre los textos, la agresora escribió frases como: “Cuidate, Adriana, cerrá la puerta con llave. Te conviene. Mirá que algo te puede pasar". Estos mensajes fueron acompañados de la dirección exacta de la vivienda de la conductora. Salgueiro relató que fue su pareja, Alejandro Arellano, quien al notar la gravedad de los mensajes, bloqueó a la usuaria y le informó sobre la situación al finalizar la transmisión.

adriana-salguiero-2 La actriz realizó la denuncia y recibirá un botón antipánico. De este modo, la actriz realizó la denuncia y recibirá un botón antipánico: “Me lo están por dar. Ojalá no lo tenga que usar nunca”, deseó.

Quién es la persona que agredió a Adriana Salgueiro Según la información recaba tras la denuncia, la agresora se llama Olga , es extranjera y no tiene ningún vínculo previo con Salgueiro.

La involucrada será juzgada bajo el delito de amenazas coactivas y podría enfrentar una pena de prisión de seis meses a dos años de ser condenada. Además, se eleva de tres a seis años al ser las amenazas de forma anónima. A pesar del impacto que generó el episodio, la actriz manifestó su decisión de continuar con su vida cotidiana y no dejarse amedrentar. Subrayó que la denuncia no respondió al miedo, sino a la convicción de que no debe tolerarse ningún intento de intimidación, especialmente cuando se recurre al anonimato en redes sociales. “Me siento protegida porque ya está en la justicia”, afirmó, y remarcó la importancia de actuar ante este tipo de situaciones.

Temas Denuncia

TikTok