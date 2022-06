Trixie Mattel unió sus álbumes rubio y rosa

Hace unos años Trixie Mattel ganó la séptima temporada del reality show de fans de RuPaul, y en vez de limitarse a hacer los típicos playbacks de covers destinados a los breves shows en discos de siempre, esta figura que se autopercibe como una especie de trans del espacio sideral (con mucho del Ziggy de Bowie o Marilyn Manson pero ciento por ciento drag, lo que no impide que firme sus composiciones con su nombre pre trans, Brian Firkus) se hizo notar al grabar canciones propias. Algunas realmente notables, y ahora en este flamante “Blonde & Pink Albums” se supera con un divertidisimo revival de sus amados grupos de la new wave de fines de los 70, tipo Blondie o B 52’s, con algunas explosiones rockeras que alcanzan su clímax en su versión del clásico de Cheap Trick “I Want You To Want Me”. Todo esto sin olvidar las suaves baladas country como “This Town”. Hay muchos invitados de lujo, como la ganadora del Grammy y cantante de Carlos Santana en “The Game of Love”, Michelle Branch, o el personalísimo folklorista texano Shakey Graves. En la versión digital también aparece un cover de “Jackson” la canción de Nancy Sinatra y Lee Hazelwood en dueto junto a Orville Peck.