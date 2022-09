Se hizo pasar por Dua Lipa y desató una ola de memes

imitación dua lipa.mp4

La participante atravesó el portal con toda la seguridad del mundo y se paró firme frente a las cámaras tras desfilar brevemente, sin dejar de posar ni un segundo. Tan sorprendida estaba la bailarina que ni siquiera atinó a aventurar una posible respuesta e invitó a las asistentes, Valentina y Francesca, a que intentaran adivinar de qué famosa se trataba.

Francesca se mostró desconcertada y reveló que no se le ocurría nadie. Por su parte, Valentina dijo que solo se le venía a la cabeza una de las bailarinas de Tini. Pero, no, la joven participante no se anotó en el juego por su parecido a la compañera de escenario de Martina Stoessel. Frente a la respuesta negativa, Laurita Fernández decidió preguntarle de manera directa de quien se trataba. Con una gran sonrisa, la concursante respondió: “Dua Lipa”, compartió La Nación.

Al aire, el momento pasó sin pena ni gloria, pero los usuarios de las redes no tardaron en hacer eco del momento. Luego de que el fragmento comenzara a circular en Twitter, los memes no se hicieron esperar y rápidamente “Dua Lipa” se volvió tendencia. Algunos encontraron gracioso que la joven se comparara con la artista, otros aseguraron que no se parecían “ni en blanco del ojo” y, los demás, la felicitaron por tener el “autoestima suficiente” para creerse similar a la autora de Future Nostalgia.