Tyler The Creator lanzó "Chromakopia", su octavo álbum de estudio: todos los detalles sobre las canciones y su próxima gira

Tyler Gregory Okonma, mejor conocido como Tyler The Creator , es un músico, rapero y productor nacido en Hawthorne, California . De chico se sentía muy aislado , ya que sus intereses no coincidían con el que sus padres y profesores querían para él. Además, se consideraba un hijastro en todos los ámbitos de su vida .

El no poder (o no querer) encajar en los estándares sociales que se le demandaba hizo que encuentre en la música una vía de escape. Y a pesar de que siempre tuvo un interés por ella, fue cuando escuchó a Pharrell Williams tocar el piano que se enamoró de este arte.

Unos años después comenzó a trabajar en una tienda de la cadena Starbucks porque con la música no podía pagar sus cuentas. Dos años después, fue despedido, algo que Tyler considera que fue una de las mejores cosas que le pasó en su vida. Fue allí cuando se enfocó exclusivamente a su arte y su carrera creció exponencialmente.

En 2007 fundó Odd Future, una agrupación de jóvenes talentos del rap, con quien sacó The Odd Future Mixtape, en noviembre de 2008. Un año más tarde, se lanzaría como solista con su álbum debut Bastard. Desde esa época hasta el 2013 se puede enmarcar la primera etapa de la carrera de Tyler, con un estilo irreverente, sarcástico y oscuro.

De hecho, en ese momento las críticas estaban divididas entre quienes lo consideraban un joven prometedor y quienes no soportaban sus ácidas letras sobre beats densos y engorrosos. Para 2015 llega un punto de inflexión en la música de Tyler, que lanza Flower Boy, uno de sus proyectos más sólidos hasta la fecha. Y es que él mismo se había cansado de tener esa personalidad confrontativa, marginal y graciosa. En una entrevista expresó: "Bueno, ahora no tenés que decir algo controversial ni cambiar de beat todo el tiempo. Cerrá la boca un rato".

Embed - SEE YOU AGAIN featuring Kali Uchis

El disco fue la semilla de lo que luego sería su sonido. Sintetizadores, texturas sonoras y drums pesados acompañan los raps de Tyler, que respiran entre canciones y dan lugar a melodías dulces en un tono jazzero mezclado con soul y hip-hop. Las letras ya no eran esos desquicios y obscenidades que gritaba el rapero, sino que eran más profundas y tocaban temas como la soledad, el desamor y la transformación.

Y para 2019 redobló la apuesta: Igor no fue solo un disco, sino que también fue una experiencia. Tyler llevó al máximo su capacidad artística, en la que combinó la estética del cine de Wes Anderson para sus videos con una magnífica selección de canciones que respetaban un concepto. En este álbum se puede seguir una historia de un triángulo amoroso no correspondido, en el cual Tyler, siendo uno de los protagonistas, se veía expuesto a las consecuencias del enamoramiento y la ruptura.

Embed - EARFQUAKE

Este último trabajo le valió al músico un Grammy a Mejor Álbum de Rap. Pasaron dos años y llegó Call Me If You Get Lost, una muestra de que Tyler sabía rapear. En este viaje musical se pueden escuchar al músico más reflexivo, sobre su historia, su fama en aquel entonces y los desafíos que enfrentaría en el futuro. Por último tras lanzar Call Me If You Get Lost: The Estate Sale, una versión deluxe de su último disco, hubo silencio.

"Chromakopia", una faceta íntima del rapero

El pasado 16 de octubre salía "St. Chroma", un video en blanco y negro que anticipaba la estética y sonido de Chromakopia. Luego apareció "Noid", otro corte del proyecto que seguía construyendo la promoción del disco. Así arribó el álbum, producido en su totalidad por el propio Tyler, al igual que en sus anteriores discos.

tyler the creator 2.jpg

Hoy se nos revelan 14 nuevas canciones de Tyler The Creator, al cual se lo puede escuchar íntimo en este nuevo proyecto. De hecho, el músico compartió en un listening party que creó Chromakopia a partir de consejos que le daba su madre de pequeño. Incluso se puede oír en varios fragmentos la voz de ella hablándole a Tyler.

Además, contó que las letras tienen que ver con su evolución como artista y como una persona que ya tiene 33 años y no 20. Por otra parte, en el disco Tyler toma tópicos como las relaciones, la paranoia, el dolor y la culpa para abrirse ante su audiencia. Asimismo, este es el álbum donde más se lo puede escuchar cantar, algo que no había mostrado en sus anteriores proyectos.

tyler the creator 3.jpg

Otro rasgo característico de sus últimos trabajos es que Tyler suele interpretar a un personaje, y Chromakopia no es la excepción. Para este disco, se transforma en St. Chroma, inspirado en el personaje Chroma The Great del libro The Phantom Tollbooth. Esta figura es importante para el concepto del disco ya que en el libro es quien le pone color a todos los objetos del planeta. En ese sentido, el color es el elemento principal de Chromakopia.

Embed - NOID

La producción es impecable y original, como acostumbra el músico, que sigue indagando en su propio sonido. Algunas canciones son más minimalistas, mientras que otras son una explosión de sonidos. De cualquier manera, Tyler siempre logra llevar su arte en una dirección diferente. Y como en el resto de sus discos, siempre sigue una lógica y una estética, que lo llevan a construir un mundo del cual es imposible escapar.

Chromakopia, The World Tour, la próxima gira de Tyler The Creator

A partir del lanzamiento de su nuevo álbum, Tyler The Creator se prepara para su nueva gira internacional llamada Chromakopia, The World Tour. La misma comenzará el 4 de febrero en Minnesota y se extenderá hasta el 4 de septiembre en Perth, Australia.

Asimismo, pasará por una gran cantidad de países como Bélgica, Francia, Italia, Suiza, Alemania, Alemania, Noruega, Dinamarca, Polonia, Países Bajos y Reino Unido. De momento, no hay confirmadas fechas en Latinoamérica, aunque el rapero anticipó que habrá más fechas que no se anunciaron aún. Para la gira estará acompañado por Lil Yatchy y Paris Texas.