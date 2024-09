Ulises Puiggrós, de Buenos Aires al mundo

Ulises Puiggrós: Mi representante en Miami me pidió que hiciera el casting para la única serie que se filmaba en Miami, Sed de venganza, y lo hice sin mucha expectativa porque recién llegaba. Tenía que hablar perfectamente neutro mexicano y bueno, por lo visto les gustó y empecé a filmar. La serie estrena en Octubre de este año en Estados Unidos y México.

U.P.: Todo es muy profesional, a lo grande y con mucho respeto. Acá no se pierde el tiempo, cada uno sabe lo que tiene que hacer y lo hace. Si bien Miami tiene más de la mitad de la población latina, fue la segunda vez que trabajé en una superproducción Americana. La primera fue Melody.

P.: Esa serie tiene 4 nominaciones a los Martín Fierro en Argentina.

U.P.: Las nominaciones fueron una gran sorpresa para todos: Mejor ficción, serie juvenil, actor de reparto (Luis Machin) y protagonista (Yas Gagliardi). No creo que pueda viajar porque sigo con funciones de mi unipersonal "Lila", donde interpreto a una cantante trans Española.

P.: La estrenaste en Argentina después de la pandemia, la terminaste de escribir en el encierro, ¿qué podes contar de Lila?

U.P.: Surgió de varios hechos afortunados. Había escrito una con una protagonista trans que se llamó Miranda y la protagonizó Romina Escobar. Para armarla entrevisté a muchas chicas trans y con eso armé el personaje. Tenía información sobre el tema. Luego José Cicala me llamó para el film “La sombra del gato” donde encarné a una chica drag. Ahí actué con Danny Trejo y aprendí más del oficio. Es más fácil encarnar a una chica drag que de día puede ser un hombre y de noche mujer que a una trans, que quiere vivir como mujer. Hay que ser más detallista. Después de filmar me vino el unipersonal que escribí durante unas vacaciones.

P.: Estuvo en cartel en el teatro independiente.

U.P.: La estrené en el Espacio Callejón de Javier Daulte, luego seguí en Cástor y Pólux de Lino Patalano y después salí de gira por Argentina y Chile. Es muy reconfortante poder llevar esta obra por el mundo con un mensaje de resiliencia y aceptación. Creo que como actores tenemos el compromiso de mostrar en el escenario lo que el público no ve en la vida. Mostrar otras realidades para poder empatizar y hacer un mundo más amoroso.

P.: ¿Qué dificultades encontraste al decidir interpretar a una mujer trans?

U.P.: Todas. Pero soy muy obstinado y cuando decido hacer algo no para hasta lograrlo y hacerlo con mi mayor compromiso. Además la dificultad no solo era ser Lila y que el público lo crea; sino que además debía tener acento de España y cantar en vivo 7 canciones. Por suerte en todo momento tuve asesoramiento de varias mujeres trans; sobre todo de mi amiga la actriz Romina Escobar en quien también está basada parte de la historia.

P.: ¿Cuáles son tus próximos proyectos?

U.P.: Antes de fin de año estreno “4 Estrellas” una película que escribí y protagonizo junto a Fernanda Callejón, Ana Celentano, Jorge Sesán, Romina Escobar y Mila James dirigida por Pablo Stigliani.