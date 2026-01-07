Último adiós a Brigitte Bardot: despiden a la icónica actriz francesa en un funeral en Saint-Tropez

La legendaria estrella del cine y activista por los derechos de los animales será homenajeada en una ceremonia este miércoles en Saint-Tropez, seguida de un entierro privado en el cementerio junto al mar que compartirá con sus seres más cercanos y figuras del cine.

La legendaria estrella del cine y activista por los derechos de los animales Brigitte Bardot será homenajeada en una ceremonia eclesiástica este miércoles 7 de enero en Saint-Tropez , seguida de un entierro privado en el cementerio junto al mar que compartirá con sus seres más cercanos y figuras del cine.

Saint-Tropez, Francia — La emblemática actriz francesa, fallecida el pasado 28 de diciembre a los 91 años, recibe este miércoles su último adiós en la localidad mediterránea que marcó su vida y su leyenda. Bardot , reconocida mundialmente por su impacto en el cine de los años 50 y 60 y por su activismo en favor de los animales, será despedida en una ceremonia que combina intimidad familiar y homenaje público.

La ceremonia principal se celebra en la iglesia Notre-Dame de l’Assomption de Saint-Tropez el 7 de enero , organizada por la Fundación Brigitte Bardot , institución que la actriz presidió y que continúa su lucha por el bienestar animal. El servicio religioso será transmitido en pantallas gigantes instaladas en puntos emblemáticos de la ciudad para que admiradores y vecinos puedan seguir la despedida.

Tras la ceremonia, Bardot será enterrada en privacidad absoluta en el cementerio marino de Saint-Tropez , un camposanto con vistas al mar Mediterráneo donde ya descansan sus padres y otros seres queridos, incluidos el director y primer marido Roger Vadim.

Este lugar no es casualidad: Bardot eligió Saint-Tropez como su hogar definitivo tras retirarse del cine en 1973 y es considerada un símbolo imborrable de la Riviera Francesa.

Bardot murió de cáncer, reveló su marido

El ícono del cine "resistió muy bien a las dos operaciones que se le practicaron para tratar el cáncer que se la llevó", contó su marido, Bernard d’Ormale, en una entrevista publicada el martes por la noche en la web de Paris Match, indicó AFP.

D’Ormale no precisó qué tipo de cáncer padecía la artista. Sí se sabe que sufrió un cáncer de mama en los 80 y su marido agregó que "ella siempre quería volver a La Madrague", su famosa residencia de Saint-Tropez. "Y allí, era más complicado, sobre todo por unos dolores de espalda persistentes que no remitían, la hacían sufrir, la agotaban. Era incómodo, incluso cuando estaba en la cama", subrayó.

Presencias y ausencias en el funeral de Brigitte Bardot

El funeral ha generado atención también por las figuras políticas que acudieron o decidieron no hacerlo. La líder de extrema derecha Marine Le Pen, cercana a Bardot y admiradora de su trabajo en defensa animal, confirmó su asistencia, mientras que el presidente de Francia Emmanuel Macron no participó en la ceremonia, según consignan diversos medios.

La vida de Bardot fue tan polarizadora como su carrera cinematográfica fue brillante. Conocida por protagonizar películas que marcaron a toda una generación y transformar la imagen de la mujer en pantalla, también fue objeto de debate por sus posturas políticas y declaraciones en décadas recientes. Aun así, su trabajo humanitario y su huella cultural la mantienen como una figura histórica del cine francés.

Saint-Tropez se prepara así para un día de homenajes, flores y recuerdos que reúnen a quienes la vieron como una estrella de cine, activista comprometida y figura inolvidable de la cultura popular del siglo XX.