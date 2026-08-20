"La Odisea" se convirtió en la película con clasificación R más taquillera de la historia + Agregar ámbito en









La película ya es la más taquillera de Christopher Nolan en la taquilla mundial, superando su récord anterior, "Batman: el caballero de la noche asciende" (2012).

La cinta protagonizada por Matt Damon sigue sumando ingresos en taquilla.

La Odisea de Universal Pictures se convirtió en la película con clasificación R más taquillera de la historia a nivel mundial, con 1.352 millones de dólares, desbancando a Deadpool & Wolverine de Marvel Studios, que finalizó su recorrido mundial con 1.330 millones de dólares.

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Ryan Reynolds, protagonista de Deadpool & Wolverine, reveló la noticia en las redes sociales antes de que Universal hiciera oficial el récord.

Congratulations to the entire cast and crew of The Odyssey for becoming the highest grossing R-rated movie of all time. That is one helluva car. pic.twitter.com/s7QzTza21l — Ryan Reynolds (@VancityReynolds) August 19, 2026 Los números de La Odisea en taquilla La película ya es la más taquillera de Christopher Nolan en la taquilla mundial, superando su récord anterior, Batman: el caballero de la noche asciende (2012) (u$s1.085 mil millones). La cinta, cuyo elenco esta conformado por Matt Damon, Anne Hathaway, John Leguzimo, Tom Holland, Jon Bernthal, Zendaya y Charlize Theron, es también una de las cinco películas que han superado los mil millones de dólares este año; la adaptación cinematográfica del poema épico de Homero es la segunda más taquillera a nivel mundial en lo que va del año, solo superada por Spider-Man: Un Nuevo Día de Sony/Marvel Studios (u$s2.039 mil millones).

Desglosando los datos, La Odisea ha recaudado 835,6 millones de dólares a nivel mundial y 516,3 millones de dólares en Estados Unidos hasta ayer.

Además, La Odisea recaudó 264,1 millones de dólares en su primer fin de semana, el mayor estreno de Nolan, superando a Batman: el caballero de la noche asciende (249 millones de dólares en todo el mundo). Su estreno en taquilla internacional, con 139,6 millones de dólares, también representó el mayor estreno internacional del director, superando a Oppenheimer y a Batman: el caballero de la noche asciende en mercados comparables.

La película recaudó 123,5 millones de dólares en su fin de semana de estreno en Estados Unidos, siendo la tercera mejor para Nolan después de Batman: el caballero de la noche asciende (u$s160,8 millones) y Batman: el caballero de la noche (u$s158,4 millones). La película, que se estrenó el 16 de julio entra en su sexto fin de semana en cartelera.

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