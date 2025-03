Un Gatopardo que luce y no traiciona el espíritu de la novela

La versión Netflix, si bien no iguala el clásico moderno de Luchino Visconti, tiene un nivel más que aceptable, y la duración permite abarcar más detalles del libro que la película dejó de lado.

Una producción bien cuidada, con el debido despliegue de atractivos visuales, situaciones inquietantes, personajes en conflicto y reparto de buenos intérpretes, que no tendrán el carisma de aquellos míticos artistas de cine pero son buenos. Al comienzo Kim Rossi Stuart parece Burt Lancaster después de la gripe –esto no se puede evitar- pero de a poco hace crecer al personaje. Irónicamente, es un personaje que crece a medida que su poder y sus fuerzas decrecen. Estamos hablando del llamado Risorgimento, 1860, cuando Italia empezó a unificarse a sangre y fuego socavando privilegios de la aristocracia en beneficio de una burguesía que no mejoró demasiado las cosas.