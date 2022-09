Un libro de relatos de Samantha Schweblin integra la lista larga del National Book Awards

La obra de Schweblin, traducida por Megan McDowell, comparte la “long list” o lista larga de la National Book Foundation estadounidense, en la categoría de Literatura Traducida, con otros nueve autores extranjeros entre los que se encuentra Mónica Ojeda, por su novela "Mandíbula", y Olga Tockarzuk, quien ya había sido finalista de literatura traducida en 2018 y preseleccionada en 2019, por el premio que otorga esta entidad.

Los diez títulos fueron escritos originalmente en nueve idiomas diferentes: alemán, árabe, danés, español, francés, japonés, noruego, persa y polaco.

El galardón, iniciado en 1950, reconoce obras literarias publicadas en editoriales estadounidenses durante el año anterior al de su concesión.

Los siete relatos de la colección de Samanta Schweblin, con el que la autora obtuvo el IV Premio Internacional de Narrativa Breve Ribera del Duero, fueron publicados en Argentina por Páginas de Espuma y presentan historias en las que a las familias les faltan personas, recuerdos, amor, muebles o intimidad.

En tanto, en la novela de Ojeda, traducida por Sarah Booker, dos compañeros de instituto católicos se unen por su amor mutuo a las historias de terror y se convierten en imágenes inseparables y casi especulares el uno del otro. Se inspira en el fenómeno del terror en Internet, los "creepypastas", y crea un mundo en el que los villanos y las víctimas son imposibles de distinguir, señala la entidad organizadora en su página web.

La obra seleccionada de Tokarzuk "Los libros de Jacob", traducida por Jennifer Croft, es un relato épico basado en un personaje histórico real, Jacob Frank, ambientado a mediados del siglo XVIII, donde la llegada de un joven judío encantador a un pueblo polaco, y sus consiguientes reinvenciones de sí mismo, atrae a enemigos y a un público cada vez más numeroso que lo cree el Mesías.

Las demás obras finalistas son "Ibn Arabi’s Small Death", de Mohammed Hasan Alwan; "A New Name: Septology VI-VII", de Jon Fosse; "Seasons of Purgatory", de Shahriar Mandanipour; "Kibogo", de Scholastique Mukasonga; "The Employees", de Olga Ravn; "Where You Come From", de Saša Stanišić; "Scattered All Over the Earth", de Yoko Tawada.

Los finalistas de las cinco categorías -Ficción, No ficción, Poesía, Literatura Infantil y Traducción- se darán a conocer el martes 4 de octubre, según la Fundación.