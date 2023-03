Una exposición de arte latinoamericano llega al Museo de Arte Moderno de Nueva York

El Museo de Arte Moderno (MoMA) de Nueva York presenta una destacada exhibición titulada "Chosen Memories: Contemporary Latin American Art from the Patricia Phelps de Cisneros Gift and Beyond", una extenso recorrido por 65 obras de artistas latinoamericanos -incluidos argentinos- que han recurrido a la historia como fuente material para crear nuevas obras durante las últimas cuatro décadas y que inaugura el próximo 30 de abril en esa ciudad estadounidense.