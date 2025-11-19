Una obra de Gustav Klimt fue subastado en u$s236,4 millones: es la segunda más cara de la historia

La obra más cara en casas de subasta sigue siendo el "Salvator Mundi", atribuido a Leonardo da Vinci, adquirido por 450 millones de dólares en 2017.

Un retrato del artista austriaco Gustav Klimt alcanzó el martes los 236,4 millones de dólares en una subasta en Nueva York, convirtiéndose en la segunda obra de arte más cara jamás vendida en una subasta.

La obra más cara en casas de subasta sigue siendo el "Salvator Mundi" , atribuido a Leonardo da Vinci , adquirido por 450 millones de dólares en 2017.

Seis compradores se disputaron durante 20 minutos "El retrato de Elisabeth Lederer" (1914-1916), estimado en 150 millones de dólares, que representa a la hija del principal mecenas de Klimt en un vestido imperial chino blanco, frente a un tapiz azul con motivos de inspiración asiática.

La pintura representa la lujosa vida de la familia Lederer antes de que la Alemania nazi anexionara Austria en 1938. Los nazis saquearon su colección de arte salvo los retratos familiares, que se consideraron "demasiado judíos" para ser robados, según la Galería Nacional de Canadá, donde la pintura estuvo previamente en préstamo.

En un intento por salvarse, Elisabeth Lederer se inventó que Klimt, que no era judío y murió en 1918, era su padre. Le ayudó que el artista pasara años trabajando meticulosamente en su retrato.

Con la ayuda de su excuñado, un alto funcionario nazi, los convenció para que le dieran un documento que afirmara que era descendiente de Klimt. Eso le permitió quedarse a salvo en Viena hasta que falleció a causa de una enfermedad en 1944.

El cuadro formaba parte de la colección del multimillonario Leonard A. Lauder, heredero del gigante de cosméticos The Estée Lauder Companies, que falleció este año a los 92 años dejando una impresionante colección de arte valorada en más de 400 millones de dólares.

La casa Sotheby's, que gestionó la venta, no reveló la identidad del comprador. La subasta superó el récord previo para una obra del siglo XX establecido por un retrato de Marilyn Monroe de Andy Warhol, que se vendió por 195 millones de dólares en 2022.

Klimt y sus retratos "extremadamente raros"

Al igual que este cuadro, los grandes retratos de cuerpo entero realizados por el pintor austríaco durante su período más destacado (entre 1912 y 1917) son "extremadamente raros", explicó Sotheby's en un comunicado. La mayoría forman parte de las colecciones de los grandes museos y muy pocos son propiedad de coleccionistas privados.

Hasta ahora, el récord en subasta para Klimt lo tenía "Dama con abanico" (1917-1918), vendida por 85,3 millones de libras (108,8 millones de dólares) en Londres en 2023.

Esta venta récord se produce mientras que el producto mundial de las subastas de obras de arte cayó un 33,5% en 2024, hasta los 9.900 millones de dólares, su nivel más bajo desde 2009, según el informe anual de Artprice publicado en marzo.

La causa, además de un contexto económico difícil, es la falta de obras de gran valor.