Vacaciones de pesadilla: Flor Jazmín Peña y Nico Occhiato sufrieron un robo en un hotel

La pareja sufrió un robo durante sus vacaciones y el hotel no se quería hacer cargo.

Nicolás Occhiato y Flor Jazmín Peña, vivieron una pesadilla durante sus vacaciones en Nueva York . Se alojaron en un resort all inclusive con vista al mar, confiando en la exclusividad del lugar. Sin embargo, al tercer día de su estadía, la tranquilidad se vio alterada cuando Flor notó que faltaban dólares de la caja fuerte de la habitación.

El primer impacto fue la incredulidad. “ Este lugar nos generaba confianza, pensábamos que no iba a pasar nada ”, comentó Occhiato. Pero la preocupación de Flor, con experiencia en situaciones similares, la llevó a revisar las pertenencias. “ Mi billetera está más flaquita, acá falta plata ”, le dijo a Nico. Al contar el dinero, confirmaron el robo.

Inmediatamente, se dirigieron a la recepción del hotel, donde inicialmente encontraron evasivas. Al no obtener respuestas satisfactorias, pidieron que se conectara una computadora al sistema de seguridad para revisar los movimientos de la caja fuerte . Al día siguiente, descubrieron que la caja no había sido abierta con el código que ellos habían configurado, sino con una llave maestra que solo tiene el personal del hotel .

La indignación creció cuando el hotel, en lugar de ofrecer una solución inmediata, les respondió con un “no nos vamos a hacer cargo”. Occhiato, decidido a que no quedara impune, grabó la conversación con su celular. “Si no nos devuelven el dinero, voy a publicar todo esto”, advirtió, lo que generó una nueva respuesta del hotel.