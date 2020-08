Almodóvar, a Venecia con "La voz humana"

“Estoy entusiasmado con volver a Venecia en este año especial, con el covid-19 como invitado involuntario. Todo será diferente y no veo la hora de descubrirlo personalmente”, dijo Almodóvar a la prensa. Además, dijo que “es un honor acompañar a Tilda en un año en que recibirá un premio muy merecido (el León de Oro a la Carrera)”. “Para ser sincero, ‘La voz humana’ es un festival de Tilda, un resumen de sus infinitos y variados registros como actriz. Fue un espectáculo dirigirla”, afirmó el cineasta.

“One Night in Miami” hace referencia a la noche del 25 de febrero de 1964, cuando un joven Cassius Clay se había transformado en el nuevo campeón de los pesos pesados del boxeo en el Miami Beach Convention Center. Clay, sorpresivamente, había derrotado a Sonny Liston. Pero mientras todos se preparaban para celebrar su victoria, el campeón fue obligado a abandonar la ciudad por las leyes de Jim Crow sobre la segregación racial. El futuro Mohammed Alí pasó la noche en el Hampton House Motel en el barrio negro de Miami junto a tres de sus amigos más cercanos, el activista Malcom X; el cantante Sam Cooke y la estrella del fútbol estadounidense Jim Brown. Una noche que, seguramente, pesó en la vida de esos cuatro amigos negros y en su voluntad de construir un mundo más justo.

El director artístico del festival, Alberto Barbera, sostuvo que “el film de Regina King no podría estar más en sintonía con los acontecimientos de los últimos meses y con la necesidad de combatir toda forma de racismo que todavía prospera en nuestras sociedades”. “Estamos felices de que Venecia pueda contribuir a difundir un film importante por sus contenidos y que confirma el talento de una gran actriz en su debut como realizadora”, agregó. King, ganadora de un Oscar por “If Beale Street Could Talk” (2018), es famosa en la pantalla chica por series como “Southland” y “American Crime”. “Me pellizqué cuando supe que había sido seleccionada para la Mostra de Venecia, un festival tan prestigioso. Estoy feliz de anunciar otra etapa en el viaje de esta película”, sostuvo la actriz. Los derechos mundiales de distribución de “One Night in Miami” fueron adquiridos por Amazon Studios.