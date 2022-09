Venecia: ¿Harry Styles escupió a Chris Pine en el estreno de Don't Worry Darling?

Pero las cámaras captaron varios momentos que sumaron a la controversia, crearon varios memes nuevos y aseguraron que gran parte de la discusión en las redes sociales no se trate de la película en sí.

En lo que se ha convertido en un video viral de la noche a la mañana, cuando Styles se sienta en la Salle Grande para la proyección de Don't Worry Darling, parece escupirle a su coprotagonista Chris Pine. La reacción de Pine ciertamente sugiere que lo hizo. En cualquier caso, podría decirse que el metraje se ha convertido en el mayor tema de conversación de Twitter desde el estreno, generando millones de visitas.

Quizás en segundo lugar, otro fragmento de video capturado después de la proyección muestra a Pugh reconociendo los vítores y los aplausos, luciendo avergonzado, lanzando besos a la multitud y riendo con su coprotagonista Nick Kroll. Pero lo que no muestra que ella haga es hacer contacto visual alguno con su directora, y los observadores sugieren que no lo hizo ni una sola vez durante toda la ovación de siete minutos. Las dos se sentaron a cuatro asientos de distancia la una de la otra y no parecieron interactuar en absoluto.

Dado que gran parte del drama que rodea a la película está relacionado con los rumores de una ruptura entre Wilde y su actriz principal, quien se saltó la conferencia de prensa en Venecia, los clips del estreno solo sirvieron para subir aún más el volumen del debate, o "chismes de Internet", como Wilde lo había descrito a los periodistas.

Las controversias que anteceden al estreno de Don't Worry Darling

A mediados de agosto surgieron rumores sensacionalistas de que Pugh, quien interpreta a un ama de casa suburbana de la década de 1950 en una idílica comunidad de culto llamada Victory, se había peleado con Wilde después de que la directora comenzara una relación con Styles durante el rodaje. Estos rumores se expandieron solo un par de días después para sugerir que le habían pagado menos de un tercio de lo que ganaba su coprotagonista masculino (u$s700,000 contra los u$s2.5 millones de Styles, según se informa).

Justo unos días antes de que comenzara Venecia, hubo otra explosión. En una larga entrevista en la que Wilde dijo que "no había validez" en las afirmaciones de la brecha salarial, también aludió al hecho de que había despedido a Shia LaBeouf (cuyo papel recayó en Styles), alegando que lo hizo por su "combatiente energía” y para mantener a Pugh “a salvo”.

LaBeouf devolvió el golpe de inmediato, escribiendo un largo correo electrónico público, que incluía varios mensajes SMS que había recibido de Wilde como evidencia, afirmando que había "renunciado" a la película. Un mensaje de video filtrado de 2020 pareció confirmar las protestas de LaBeouf, mostrando a Wilde en su automóvil rogándole que cambiara de opinión y aparentemente culpando a Pugh, o "Miss Flo", como ella se refería a ella, por estar preocupada por trabajar con el actor.

Esta situación fue abordada en la conferencia de prensa pero Wilde se negó a hablar sobre el tema.