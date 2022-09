Baby Etchecopar cruzó a Viviana Canosa y se volvió viral en las redes sociales

"Mucho daño"

Uno de los pasajes destacados fue, sin dudas, cuando Legrand le preguntó a Etchecopar por la intempestiva salida de Viviana Canosa del canal A24 y qué opinión personal tenía él respecto de la situación.

Ante la pregunta, Etchecopar dijo: "Nos hizo mucho daño Canosa. Yo tengo años de televisión. Si a mí me prohíben algo, cosa que no me pasa, yo digo: 'En este programa me prohibieron una nota, no pego un portazo jamás".



Acto seguido, el conductor recordó que, cuando se dio la salida de Canosa de la televisión, él se encontraba de viaje en Europa y que al regresar recibió agravios de algunas personas por su buena relación con el dueño del canal A24, Daniel Vila.

La visita de Baby Etchecopar a Mirtha Legrand y la repercusión en redes

"Cuando llegué, la gente me puteaba en la calle. Me fui querido y volví odiado. Todo porque esta señora había dejado el programa", explicó. Ese intercambio rápidamente se volvió viral en redes sociales y el hashtag "#ChauBaby" se hizo tendencia en Twitter. Quienes más agitaron la consigna fueron usuarios opositores al Gobierno, que manifestaron su decepción con los dichos de Etchecopar.

"#ChauBaby tristisimo de lo baby en el programa de mirtha. Basicamente resultó ser otro tipo que quiere quedar bien con dios y con el diabo. Al menos podria haber defendido a su colega y ni eso hizo. Yo lo consumía. ahora lo que diga va a tener menos valor que la palabra de Alberto", fue uno de los mensajes que se leyeron en redes.

https://twitter.com/DamianMontangie/status/1571355351995535360 #ChauBaby tristisimo de lo baby en el programa de mirtha. Basicamente resultó ser otro tipo que quiere quedar bien con dios y con el diabo. Al menos podria haber defendido a su colega y ni eso hizo. Yo lo consumía. ahora lo que diga va a tener menos valor q la palabra de alberto — Damian Montangie (@DamianMontangie) September 18, 2022

https://twitter.com/ZGorbalan/status/1571306488328556545 Que triste lo tuyo @BabyEtchecopar, sacarle manos a @vivicanosaok , no te hizo mal , vos dos el que te haces mal hablando de todos menos de VENTAJITA ZARAZA! De esto no se vuelve, el público no perdona#ChauBaby pic.twitter.com/9ELdMJe6GB — Zulman Gorbalan (@ZGorbalan) September 18, 2022

https://twitter.com/claroocampo2/status/1571584680058814464 La verdad q anoche dejaste en claro la clase de persona q sos , un traidor , como vas a decir eso de una compañera , y de los peronistas y los k q m decis entonces ? Ah perdon ahora sos amigo de ellos . #ChauBaby pic.twitter.com/WQqrJwZpHA — Claroocampo2 (@claroocampo2) September 18, 2022