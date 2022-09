El regreso de Mirtha Legrand a la televisión: los momentos más destacados

La muerte de la Reina Isabel

Mirtha Legrand habló con Virginia Gallardo sobre la triste noticia de la muerte de la reina Isabel II a sus 96 años. “Me dijo ‘estoy escuchándolo por la radio, 70 años de reinado, impresionante’”, contó la panelista sobre la charla que tuvo con la reconocida conductora. En el programa de América, Virginia continuó leyendo lo que le dijo Mirtha al respecto: “Tenía 25 años cuando asumió el reinado en Inglaterra, fue una reina muy joven”.

El recuerdo a Nelly Trenti, su histórica locutora

A pocos minutos de hacer su entrada triunfal, tuvo palabras de amor para Nelly Trenti, locutora y voz insignia de sus programas, quien murió hace menos de un mes a los 85 años. “Quiero recordar a mi querida Nelly Trenti que se nos fue hace muy poco tiempo, muy pocos días”, se lamentó, sensibilizada.

“Me acompañó por más de 40 años con una voz preciosa”, destacó, antes de un pasar a un emotivo tape en homenaje a la locutora.

El regalo de Moria Casán

Para su regreso a la televisión, Mirtha Legrand recibió a otra diva: Moria Casán. Llegó junto a su pareja Pato Galmarini con un regalo muy especial para "La Chiqui". Se trató de una lujosa corona.

Moria contó que el presente que le llevó fue un gesto que tuvo un artesano italiano que realiza exclusivas piezas para las marcas de lujo más reconocidas. “Me la regaló, pero es algo que yo no podría usar porque lo de Julio César es otra cosa”, contó.

“Es una corona hecha a mano para una reina. Es absolutamente artesanal”, contó, mientras la conductora del ciclo no salía de su asombro. “¡Moria, es una belleza!”, lanzó, al ver la pieza de oro. "Esto es para vos como un símbolo de tu reinado absoluto en la televisión".

Agradecida por el regalo, Mirtha se sintió honrada. “Pero esto es para vos, querida”, le dijo a Moria. "No, no. Esto es para vos como un símbolo de tu reinado absoluto en la televisión”, aseveró la capocómica.

corona3.png

La pregunta que incomodó a Moria

La conductora no tuvo contemplaciones con Moria y le preguntó: “¿Vos nos querés a Susana y a mí?”.

“Ay, qué pregunta. A mí me cuesta un huevo querer. A vos te quiero y te respeto muchísimo. A Susana también, pero no es mi amiga, fuimos muy buenas compañeras de teatro. Ella vino a verme y yo nunca fui a verla, no tenemos la misma reciprocidad”, expresó la pareja de Galmarini.

Y agregó: “Siempre nos ponen como una competencia, yo no me siento una diva, me siento una divagante. Yo me atrevo a cosas que ustedes quizás no, son más estructuradas. Yo hice programas de televisión que han sido un antes y un después, no transo con el sistema y me voy”.

El divertido cruce con Jimena Monteverde

"Vení, vení, vení. Te tengo que preguntar una cosa”, dijo Mirtha, sorprendiendo a la cocinera que acompañó a Juana Viale en las emisiones. “¿Por qué creías que yo no te quería?”, le preguntó, mientras Jimena lo negaba.

“Sí, sí, Lo dijo en un programa con Juanita”, recordó y ella tuvo que reconocerlo. “Es verdad. Sabe todo. Con Juana somos más relajadas”, aseguró, sobre la buena química que logró cosechar con Juana Viale, con quien también estará los domingos.

Mirtha, tomándola de la mano, también admitió lo propio. “Lo que sucede es que yo no voy a la cocina como hacés con Juanita”, admitió. En ese momento Jimena se abrió con una divertida frase de honestidad brutal. “Pensé que querías un chef más serio. Viste que yo no soy tan seria”, lanzó, con humor.

“Pero sos una gran chef”, la elogió la Chiqui y Jimena remató el momento. “Sí, eso es verdad. Gracias, Mirtha”, aseguró, con gracia.

La mención sobre el país

“Soy una mujer grande, pasé por todos los gobiernos y nunca vi al país como está hoy”, aseguró contundente sin dar más detalles.