Viviana Canosa renunció a su programa y lanzó una carta pública explicando sus razones

Y agregó: “También tenemos con el canal una diferencia respecto de la noción de violencia. A nuestro criterio, lo que genera la violencia es la pobreza, la indigencia, la desocupación, la inflación y todos los desastres que nos ahorraremos mencionar. No somos ingenuos. Sabemos que la comunicación amplifica e influye. Pero no confundimos el problema con el síntoma. No son lo mismo”.

“Nuestro compromiso es con los hechos y con la verdad. Nuestras opiniones y línea editorial son meramente nuestras, y siempre hemos estado dispuestos a asumir los costos de defenderlas”, señaló Canosa y continuó con algunos reconocimientos: “Agradecemos a A24 por darnos pantalla durante un año y medio. Y a todos los trabajadores del canal por la calidad de su trabajo y su cariño”.

Viviana Canosa se ha visto envuelta un numerosas polémica a lo largo de la duración de su ciclo, quizás uno de los momentos más relevantes fue cuando tomó en vivo dióxido de cloro, una sustancia química peligrosa para la salud, según dictaminaron varias agencias estatales de salud en todo el mundo.