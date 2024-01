Vuelve "Radojka", comedia negrísima con Patricia Palmer y Marcela Koosterboer

“Estamos en alerta roja, donde no sabemos qué va a pasar, la cultura está un poco amenazada y ojalá sea una situación coyuntural y pase. Que todo vuelva a la normalidad, si hay algo que todavía nos destaca en Argentina es nuestra cultura”, dice Patricia Palmer , que por cuarto año presenta la exitosa comedia negra “Radojka” , ahora con Marcela Kloosterboer en el papel que hizo Cecilia Dopazo , con dirección de Diego Rinaldi.

Patricia Palmer: Me atrae la adrenalina que lleva a estar todo el tiempo atenta al relato esperando descubrir el final y qué fue lo que realmente pasó. Eso hace que el público en teatro sea parte y cómplice de la escena, más cuando es una comedia que es un thriller pero te reís todo el tiempo.

P.: ¿Qué desafío y juego implicó su personaje?

P.P.: Hacer Gloria es una cabecita que está muy lejana a la mía entonces poder comprender por qué hace lo que hace y cómo implica tener que construir una línea de pensamiento que no está en la obra ni es lo que ella dice sino lo que piensa, apunta a poder decir lo que dice. Lo que construye mentalmente para terminar accionando como acciona. Toda esa previa y construcción, lo interno mental y emocional es fascinante. Es construir una vida para poder vivirla. Hay personajes más cercanos a uno y una puede imaginarse en esa situación pero en el de mi personaje Gloria no me puedo imaginar jamás.

P.: ¿Cómo fue el proceso de ensayos y el pasaje del texto al escenario?

P.P.: Fue fascinante porque empezamos en plena pandemia con Ceciia Dopazo en Pilar al aire libre con barbijo, con lentes, a dos metros de distancia y todo con protocolo. Ayudó ese contexto de alguna manera porque nos apasionamos y agarramos mucho de la vida que era volver a hacer teatro. Tuvimos bastante tiempo para hacerlo con Diego Rinaldi que nos permitió jugar, construir, equivocarnos.

P.: Con el auge de la comedia, ¿cómo cuadra esta comedia negra o el drama en la cartelera actual?

P.P.: Tiene también thriller y policial y desde la pandemia fue un éxito porque la gente tuvo la necesidad de reírse de las cosas feas y esta es la receta mágica de esta obra, tan bien escrita y tan bien estructurada que la gente no para de reírse. También nos interpela, el humor como un vehículo extraordinario para poder pensar por ahí sin darte cuenta.

P.: Hizo temporadas junto a Cecilia Dopazo y ahora llega Marcela Kloosterboer, ¿cómo se genera esta química?

P.P.: Hice de su mamá en “Ilusiones”, la Tana, que me dio muchos premios y satisfacciones así que venimos con química. La vi en Carlos Paz y me gustó mucho lo que ella hacía, eligió un camino muy personal para hacer a Lucía, su personaje, pero nunca me imaginé que terminaríamos haciéndolo juntas. La conozco de chiquita, la quiero, así que toda la química.

P.: ¿Cómo ve la escena teatral en Buenos Aires?

P.P.: La veo bien, hace cuatro años hago Radojka y estreno el 15 de marzo otra comedia con Dan Breitman así que la veo sustanciosa, con mucha propuesta, como es increíblemente Buenos Aires. Pero estamos en alerta roja y con la cultura amenazada en este momento.