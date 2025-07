Vuelve "Una noche en el museo", la saga de películas con Ben Stiller regresa con nuevos personajes

Se prevé que Night At The Museum (Una noche en el museo ) se reinicie con el director original de la película a bordo para producir una historia completamente nueva.

La franquicia, que fue un éxito durante gran parte de los últimos 20 años, Night At The Museum se estrenó por primera vez en 2006 y fue protagonizada por Ben Stiller como el guardia de seguridad de un museo de Nueva York, quien descubre que las exhibiciones cobran vida después de la hora de cierre gracias a un antiguo artefacto egipcio.

Qué se sabe de la nueva película de Una noche en el museo

Ahora, el portal Deadline informa que 20th Century Studios está preparando lo que el artículo describe como una "reinvención" de la franquicia, con una historia original que presenta un nuevo elenco de personajes. El guionista Tripper Clancy, quien escribió y produjo la serie de Netflix I Am Not OK With This, está trabajando en un guion. Shawn Levy, quien dirigió las tres primeras películas, participa como productor.

Por ahora se desconocen más detalles, pero será el primer título de la franquicia desde Night at the Museum: Kahmunrah Rises Again, una película animada que se realizó para Disney+ y se estrenó en 2022.

Como director, Levy está trabajando actualmente en una película independiente de Star Wars, titulada Starfighter, que tendrá a Ryan Gosling como protagonista y recientemente eligió a Mia Goth como su coprotagonista .

La estrella original Ben Stiller está trabajando actualmente en una secuela de otra de sus exitosas franquicias, regresando junto a Robert De Niro y Ariana Grande en Meet The Parents 4.