Rihanna y ASAP Rocky dieron la bienvenida a su tercer hijo y revelaron el sexo del bebé

La cantante Rihanna y el rapero ASAP Rocky se convirtieron en padres por tercera vez, y la pareja confirmó que recibieron una niña , cumpliendo así el deseo que Rocky había expresado días antes en una entrevista con Elle. Sus otros hijos son RZA, nacido en mayo de 2022, y Riot, en agosto de 2023. La pequeña fue bautizada como Rocki Irish Mayers.

Con una publicación en redes sociales, la intérprete barbadense confirmó la noticia, y detalló que el nacimiento ocurrió el 13 de septiembre.

El artista explicó que, mientras que en el primer embarazo querían conocer el sexo del bebé, en el segundo decidieron mantenerlo en secreto, y en esta tercera ocasión optaron nuevamente por la sorpresa. “Este embarazo es muy distinto de los otros dos. Siento que va a ser una niña. Necesito eso” , había confesado Rocky.

La pareja, que mantiene una relación estable desde 2019, ha hablado abiertamente sobre sus planes a largo plazo y, según fuentes de Us Weekly, ambos consideran que son el uno para el otro y han discutido la posibilidad de casarse. Aun así, Rocky bromeó sobre los rumores de matrimonio: “¿Cómo sabes que ya no soy un esposo? Aún no lo voy a confirmar”.

Además, el rapero compartió detalles de la dinámica familiar, destacando la importancia de separar el trabajo de la vida en casa: “No hablamos demasiado sobre trabajo, porque lidiamos con eso todo el día, todos los días. Cuando llegas a casa, se trata de la familia, de la relación, de tu hogar”.

Por su parte, Rihanna ha reflejado cómo la maternidad ha transformado su vida. En 2023, para British Vogue, la cantante reconoció que la llegada de sus hijos redefinió sus prioridades: “Es todo. Realmente no recuerdas la vida antes… todo, simplemente ya no lo identificas porque ni siquiera te permites mentalmente llegar tan lejos, porque… no importa”.

Con la llegada de su tercera hija, Rihanna y ASAP Rocky amplían su familia y suman nuevas experiencias en la crianza, consolidando su vida familiar y sus proyectos personales.