Luis Brandoni suspendió su función en el Teatro Liceo por una descompensación







El artista de 85 años se encontraba en plena función cuando debió interrumpirla por una indisposición.

Luis Brandoni tuvo que interrumpir la función y fue asistido por personal médico en el teatro.

Luis Brandoni no pudo presentarse este miércoles en la obra ¿Quién es Quién?, que comparte con Soledad Silveyra en el Teatro Liceo de la Calle Corrientes. El actor de 85 años sufrió una ligera descompensación y debió guardar reposo, lo que obligó a suspender la función programada.

La noticia se comunicó a través de la cuenta oficial de Multiteatro, que emitió un parte dirigido al público: “Informamos que por indisposición física del Sr. Luis Brandoni, se deberá suspender la función de esta noche del espectáculo ¿Quién es Quién? en el teatro Liceo. Las entradas en poder del público se canjean o devuelven por los mismos canales por donde fueron adquiridas”.

Reposo y tranquilidad Desde la producción aclararon que el cuadro de salud no reviste gravedad y que el artista se encuentra descansando en su domicilio. La expectativa es que pueda retomar la actividad sobre el escenario en breve.

En abril pasado, Brandoni había celebrado su cumpleaños número 85 en plena temporada teatral, rodeado de colegas y espectadores en la misma obra que protagoniza junto a Silveyra.

Más tarde, en declaraciones al medio Teleshow, el empresario Carlos Rottemberg transmitió calma respecto al estado del actor: “Beto sufre desde la mañana una ligera descompensación que le exige quedarse haciendo reposo para cuidarse y poder recuperarse. Nada grave, pero estaba sin la potencia necesaria para encarar al público hoy, suponiendo que mañana podrá retomar la temporada normalmente”. El productor agregó que los médicos le indicaron descanso: “No estaba para hacer la obra, fue una descompensación, le indicaron reposo. Ahora está en la casa, lo lamentamos por el público”.