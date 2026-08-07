Daniela Spalla presenta "La Espina", el sencillo con el que abre una nueva etapa en su carrera musical + Agregar ámbito en









Con esta nueva canción, Spalla inaugura un nuevo ciclo creativo que expande su identidad sonora y visual.

La artista radicada en México inicia una nueva etapa.

Daniela Spalla, nacida en Argentina radicada en México donde avanza en su carrera profesional, presenta "La Espina", el sencillo con el que abre una nueva etapa en su carrera artística.

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Reconocida por una propuesta que ha hecho de la vulnerabilidad y la honestidad emocional su sello distintivo, la cantautora argentina da un paso hacia una faceta sonora más amplia y contemporánea, llevando su universo creativo hacia un pop de mayor alcance sin perder la esencia que la ha convertido en una de las voces más importantes del género en español.

Cómo es "La Espina", lo nuevo de Daniela Spalla "La Espina" nació en uno de los momentos más contrastantes de la vida de Daniela. Mientras su carrera alcanzaba nuevos escenarios y veía reflejado el trabajo de muchos años, por dentro atravesaba un periodo marcado por la presión, la autoexigencia y la sensación constante de que nada era suficiente. A partir de esa experiencia surge una canción que habla del lado menos visible del éxito y de los sacrificios que muchas veces acompañan aquello que más amamos.

"Mientras mi carrera vivía uno de sus momentos más importantes, por dentro me sentía completamente ahogada. La presión por seguir avanzando, la culpa por no disfrutar lo que estaba viviendo y la sensación de que nunca era suficiente terminaron convirtiéndose en el corazón de esta canción. 'La Espina' habla de ese lado B que existe detrás de las cosas que más amamos y de los sacrificios que muchas veces hacemos para perseguir aquello que nos define", indicó Spalla.

Musicalmente, "La Espina" representa una evolución natural dentro de la carrera de Daniela Spalla. Inspirada en las grandes melodías de la canción latinoamericana, con Sandro como uno de sus principales referentes, la artista construye una propuesta que encuentra el equilibrio entre la profundidad de su escritura y una producción de espíritu pop.

Bajo la producción de Nico Cotton, guitarras, una poderosa sección de metales y una interpretación vocal cargada de emoción, acompañan el inicio de una etapa que amplía los horizontes de su identidad artística. View this post on Instagram El lanzamiento llega acompañado por un videoclip oficial dirigido por Pampa & Kato, el dúo creativo argentino responsable de piezas para artistas como CA7RIEL & Paco Amoroso, Álvaro Díaz y otros referentes de la nueva escena latinoamericana. La pieza acompaña el universo emocional de la canción con una propuesta visual elegante y cinematográfica que refuerza el espíritu de esta nueva etapa artística de Daniela Spalla. Sobre el concepto del video, la artista explica: "La idea de esta pieza era hacer referencia a mis comienzos, cuando cantaba jazz en hoteles y me esforzaba por conquistar a un público que no estaba ahí para escucharme". Con "La Espina", Daniela Spalla inaugura un nuevo ciclo creativo que expande su identidad sonora y visual. Un primer paso que confirma la evolución de una artista en constante búsqueda y abre el camino hacia una de las etapas más ambiciosas de su carrera.

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