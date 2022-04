Los mensajes de Antonela Roccuzzo y Wanda Nara ante los posteos de la ex de Rodrigo De Paul

Homs publicó en su cuenta de Instagram una foto de ella sola y recibió mensajes de apoyo de la mujer de Messi, que le escribió “hermosa” junto a emojis de corazones, algo similar eligieron Wanda Nara y Natalie Weber. Incluso, Magalí Aravena, la ex esposa de Toto Salvio, escribió: “Perfecta”.

La reacción de Camila Homs ante las fotos de Rodrigo de Paul y Tini Stoessel

Sobre las imágenes de su ex con Tini, Camila dijo: "Si mis hijos están bien, no importa nada". La modelo está instalada en nuestro país junto a sus dos hijos Francesca de 3 años y Bautista de 9 meses.

El lunes en LAM (América TV), Ángel de Brito mostró las primeras imágenes de Rodrigo de Paul y Tini Stoessel, que confirman el romance.

La cantante y el futbolista fueron fotografiados en Ibiza, donde estuvieron el fin de semana, a puro amor y relax.

Este martes en LAM, la ex del jugador, Camila Homs, rompió el silencio. La modelo dijo que prefería no hablar de las fotos de Rodrigo con Tini, pero dio algunas definiciones sobre su presente. "La relación con mi ex es cordial por el bien de nuestros hijos", afirmó Homs.

Cuando le consultaron por el inicio del romance de Tini y Rodrigo tras las especulaciones sobre si hubo o no infidelidad por parte del jugador, la modelo remarcó: "No voy a hablar de fechas".

Homs que se refugia en sus seres queridos para atravesar el duelo por la separación. "Es un momento difícil para mí, pero estoy bien, contenida por mi familia y mis amigas", aseguró.

Por último, la modelo dejó la puerta abierta ante la posibilidad de una reconciliación. "Uno nunca sabe lo que va a pasar en un futuro", sentenció.