Zaira Nara confirmó su separación de Jakob Von Plessen

Los rumores de crisis en la pareja se remontan al año pasado, más precisamente cuando estalló el “Wandagate”, el escándalo por el que su hermana mayor había señalado a Eugenia La China Suárez como tercera en discordia en su matrimonio con el actual futbolista de la Superliga de Turquía. En ese entonces, había trascendido que Von Plessen habría sido quien encubrió a Icardi para que el jugador pudiera concretar un encuentro con la actriz, mientras las hermanas Nara disfrutaban de La Semana de la Moda en Milán. Y se dijo que Zaira se había enfurecido tanto con él que, siguiendo los pasos de la empresaria cuando aseguró que había terminado con el futbolista, estaba dispuesta a separarse ella también.

“No, estamos bárbaro y no quiero involucrarme en el tema porque si bien es un tema que me involucra porque es de mi familia, no soy protagonista, no quiero hacerme cargo, ni decir nada de algo que no tengo nada que ver”, había dicho en ese entonces la menor de las Nara en diálogo con Intrusos. Lo cierto es que, tras esos rumores, Zaira y Jakob volvieron a mostrase juntos en las redes pero ya nada volvió a ser igual.