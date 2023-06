Wes Anderson llega a Netflix con una película de 37 minutos

Wes Anderson ya tiene nuevo proyecto tras estrenar Asteroid City , se trata de The Wonderful Story of Henry Sugar . Es una adaptación de un cuento de Roald Dahl (del cual ya adapto Fantastic Mr. Fox ) que llegará a Netflix , siendo la primera vez del director en la plataforma de streaming.

De The Wonderful Story of Henry Sugar se sabe que Anderson ya fichó a intérpretes como Ralph Fiennes, Ben Kingsley, Benedict Cumberbatch y Dev Patel. Durante una entrevista con IndieWire Anderson dio más detalles, y el principal es que en realidad no nos encontramos ante un largometraje: The Wonderful Story of Henry Sugar dura 37 minutos. Es, en efecto, un mediometraje, y Anderson lo compara con aquel corto que rodó en 2007 y servía como extensión de Viaje a Darjeeling con Jason Schwartzman y Natalie Portman.