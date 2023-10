Will Smith dice que los dichos de Jada Pinkett Smith sobre su matrimonio "lo despertaron"

Will Smith respondió a las explosivas revelaciones de su esposa Jada Pinkett Smith sobre su matrimonio en su libro de memorias "Worthy".

En un correo electrónico a The New York Times, desde un perfil de Pinkett Smith, el actor ganador del Oscar dice que el libro "como que lo despertó".

Smith explicó que la actriz de 52 años había "vivido una vida más al límite de lo que él creía" y que es más "resistente, inteligente y compasiva de lo que él había imaginado", según The Times .

"Cuando has estado con alguien durante más de la mitad de tu vida, surge una especie de ceguera emocional" , escribió Smith. "Y es muy fácil perder la sensibilidad hacia sus matices ocultos y su belleza sutil".

Qué dijo Jada Pinkett Smith sobre su relación con Will Smith

En una entrevista con Today 's Hoda Kotb el 11 de octubre, la actriz de Matrix y Girls Trip dijo que ella y su esposo se separaron en 2016 y "viven separados" el uno del otro, a pesar de dar una imagen pública de que han sido una pareja unida desde que se casaron en 1997.

Pinkett Smith continuó diciendo que mantuvo la separación en secreto como resultado de "no estar lista todavía" y "todavía tratando de descubrir entre nosotros dos cómo asociarnos" entre sí en términos de cómo se presentaban para el publico. "No nos habíamos dado cuenta de eso", dijo.

Pinkett también habló sobre la ceremonia de los Oscars del pasado mes de marzo, en un extracto de sus memorias publicadas el miércoles.

Rock estaba presentando en el escenario cuando hizo un comentario sobre la cabeza rapada de Pinkett Smith -padece alopecia-. Allí, Smith subió al escenario y pegó fuertemente al comediante, antes de regresar a su asiento y gritarle obscenidades al presentador.

La actriz dijo que "inicialmente" pensó que la bofetada era una "parodia", e incluso una vez que se dio cuenta de que no lo era, "no quedó claro el motivo por el cual Will está tan molesto".