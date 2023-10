Fin del amor: se separaron Will Smith y Jada Pinkett

La actriz Jada Pinkett reveló que está separada de Will Smith , y que aunque ya estaban en crisis previamente, el detonante habría sido el sonado incidente en la entrega de los premios Oscars de 2022 , cuando este quiso defenderla de una burla del comediante Chris Rock , y le estampó un recordado cachetazo, lo que le valió no poder participar de esta gala de Hollywood por diez años.

Pero incluso la pareja ya había estado viviendo "vidas totalmente separadas" durante años antes del notorio incidente, dijo Pinkett.

"Cuando llegamos a 2016, estábamos agotados de intentarlo", dijo, en un clip previo de una entrevista para promocionar su nueva memoria, "Worthy".

Aunque la pareja negó repetidamente rumores de aventuras amorosas y de un "matrimonio abierto", en 2020 Pinkett habló abiertamente de un "enredo" con el cantante August Alsina.

Lo curioso es que hasta la fecha, la pareja sigue legalmente casada, por lo que nunca se supo, hasta esta confesión, cuál era la situación amorosa de ambos.

image.png

El cachetazo de los Oscars que se viralizó inmediatamente

Pinkett también habló sobre la ceremonia de los Oscars del pasado mes de marzo, en un extracto de sus memorias publicadas el miércoles.

Rock estaba presentando en el escenario cuando hizo un comentario sobre la cabeza rapada de Pinkett Smith -padece alopecia-. Allí, Smith subió al escenario y pegó fuertemente al comediante, antes de regresar a su asiento y gritarle obscenidades al presentador.

La actriz dijo que "inicialmente" pensó que la bofetada era una "parodia", e incluso una vez que se dio cuenta de que no lo era, "no quedó claro el motivo por el cual Will está tan molesto".

image.png

"Habíamos vivido vidas separadas y estábamos allí como familia, no como marido y mujer", aclaró, sobre la premiación en la que Will ganó un Oscar como mejor actor protagónico, interpretando al padre de las tenistas Venus y Serena Williams.

En sus memorias Worthy contó que el comediante Chris Rock la invitó a salir cuando corrían rumores de que ella y Will Smith se estaban divorciando.

"Creo que cada verano salían todos los informes de que Will y yo nos divorciábamos", dijo a People. "Y este verano en particular, Chris pensó que nos íbamos a divorciar", continuó. "Así que me llamó y básicamente me dijo: 'Me encantaría invitarte a salir'".

Jada dijo que la oferta la sorprendió: "Yo estaba como, '¿Qué quieres decir?' Él me dijo: 'Bueno, ¿Will y tú no se van a divorciar?' Yo estaba como, 'No. Chris, esos son sólo rumores'". El comediante estaba avergonzado, según Jada: "Se disculpó profusamente y eso fue todo".