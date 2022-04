Jada Pinkett Smith: dura confesión sobre su matrimonio con Will Smith y reaparición pública tras los Oscars

En medio de tantas noticias relacionadas al tema surgió se dio la viralización de una vieja confesión de la actriz protagonista de "Matrix". En 2018, en el programa familiar de los Smith, Red Table Talk, donde se explayan sobre su cotidianidad y repasan momentos turbulentos de sus vidas, la actriz confesó que nunca quiso casarse con Will Smith: “Me forzaron y fue horrible”, aseguró en la mesa redonda, con su marido presente.

Jada confesó haber “llorado en todo el camino hacia el altar” y habló de una inmensa presión para contraer matrimonio con el protagonista con el ganador del Oscar por "King Richard". “Estaba muy presionada, era una actriz joven, estaba embarazada y no sabía qué hacer, pero nunca quise casarme”, ratificó Pinkett Smith, quien en ese momento estaba en la dulce espera de su primer hijo, Jaden.

La actriz se dirigió a su madre Adrienne, quien también se encontraba en el programa, para decirle que sentía que ella la había obligado a oficializar la relación. “Lo hicimos porque ‘Gammy’ [el apodo que Jada le puso a su mamá] estaba llorando. Era como si ella nos dijera: ‘tienen que casarse’”, amplió.

“Sí, recuerdo tener un fuerte deseo de que ustedes se casaran y que vos estabas enferma, no cooperabas en nada”, remarcó Adrienne, para luego hacer una salvedad. “Pero no recuerdo tu rechazo a la idea del matrimonio”. Su hija le mencionó que estaba devastada antes y durante la boda: “Me sentía tan molesta porque tenía que casarme que me fui llorando por el maldito pasillo”.

En contraposición a cómo vivió Jada su casamiento, Will dijo que era algo que deseaba muchísimo, y que su experiencia fue diferente. “Desde que tenía cinco años que me imaginaba cómo sería mi familia, no hubo un día de mi vida en que no quisiera estar casado y con una familia”, dijo Smith luego de escuchar a su esposa.

Will y Jada se casaron el 31 de diciembre de 1997 en Baltimore, Maryland, y al año siguiente nació Jaden, quien ahora tiene 23 años. En 2000, la pareja recibió a Willow, de 21.

Jada Pinkett Smith reapareció sola y sonriente tras el escándalo de Will Smith en los Oscar

Pinkett Smith reapareció en público sola y con una sonrisa tras el escándalo en los Premios Oscar.

La actriz se mostró en la alfombra roja de un evento, junto a la productora de televisión Shonda Rhimes, creadora de Grey’s Anatomy y otras estrellas.

Pinkett Smith posó en la alfombra roja del evento que congregó cientos de famosos reunidos para celebrar la inauguración del Rhimes Performing Arts Center en Los Ángeles el sábado por la noche.

Junto a Pinkett Smith aparecieron, en varias imágenes, Shonda Rhimes, la actriz Debbie Allen, el actor Samuel L. Jackson y su esposa LaTanya Richardson Jackson. La actriz lució un vestido de gala, de color dorado brillante y aros haciendo juego.

image.png

Al margen de algunas declaraciones que se le adjudican, hasta el momento Pinkett Smith no habló para nada sobre el violento episodio protagonizado por su marido que generó un escándalo.

La única mención que hizo, sin referirse directamente al tema, apareció en un posteo en redes sociales en el que escribió un escueto mensaje detrás de un fondo rosa. “Esta es una temporada para sanar y estoy acá para eso”, compartió.