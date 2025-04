William Levy, actor de "Café con aroma de mujer" fue detenido en Miami

El actor cubano-estadounidense William Levy fue detenido el lunes en el sur de Florida, Estados Unidos, enfrentando cargos relacionados con intoxicación, alteración del orden en un lugar público e ingreso no autorizado a propiedad privada.

"Ha sido una situación un poco incómoda" , señaló el intérprete de Café con aroma de mujer antes de pasar a relatar lo ocurrido. " En realidad estaba tomándome unos traguitos, como solemos hacer, y en una discusión con alguien más me meto en el medio, tratando de evitar que se escalará aún más. Y bueno, el que terminó siendo esposado fui yo ", confesó.

Cuando uno de los periodistas del programa El gordo y la flaca (Univision) le preguntó si había empujado a un empleado del restaurante Baires Grill de Weston, William Levy respondió: "No, debe haber cámaras ahí [que lo prueben]. Yo todo el tiempo estuve tratando de aguantar la situación para que no fuera a más. Al final yo fui el que terminé esposado".

Y en cuanto al hecho de que la discusión se iniciase por no pagar la cuenta, el actor lo negó, pero no quiso dar más detalles. Para finalizar, el intérprete de Vuelve a mí y Montecristo bromeó diciendo "no sé si hice muy buenas, pero sí nuevas amistades" después de haber pasado la noche en el calabozo.

No es la primera vez que William Levy se ve inmiscuido en problemas legales. En octubre de 2023, la Policía tuvo que intervenir en su domicilio debido a una fuerte discusión con su entonces pareja y madre de sus hijos, Elizabeth Gutiérrez. El enfrentamiento también ocurrió bajo circunstancias similares que involucraba el exceso de alcohol, lo cual provocó la reacción de Elizabeth y que ella llamara a la Policía.