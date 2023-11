Ya esta disponible el documental "Now And Then – The Last Beatles Song": dónde verlo

Paul McCartney en la grabación de "Now and Then".

Now And Then – The Last Beatles Song ya se encuentra disponible en Disney+ y en el canal oficial de Youtube de The Beatles .

El documental de 12 minutos de duración, escrito y dirigido por Oliver Murray , cuenta la historia detrás de la canción de The Beatles “Now And Then”, con filmaciones y comentarios exclusivos de Paul McCartney, Ringo Star, George Harrison, Sean Ono Lennon y Peter Jackson .

La canción de The Beatles, “Now And Then”, será publicada por Apple Corps Ltd./Capitol/UMe y estará disponible en todo el hoy 2 de noviembre, a las 11 hs. (Argentina) . El video que la acompaña fue dirigido por el tres veces ganador del premio Oscar Peter Jackson y estará disponible el 3 de noviembre.

La historia detrás de la última canción de The Beatles

El memorable camino de Now And Then – The Last Beatles Song se desarrolló a lo largo de cinco décadas y es el producto de conversaciones y colaboraciones con los cuatro Beatles que continúan hasta el día de hoy. El primer trabajo sobre el mítico demo de John Lennon tuvo lugar en febrero de 1995, como parte del proyecto de Paul, George y Ringo, The Beatles Anthology, que quedó inconcluso, en parte debido a las enormes dificultades tecnológicas que suponían trabajar con las partes vocales que John había grabado en cinta en la década de 70.

Durante años pareció que nunca se podría terminar la canción. Pero, en 2022, entró en escena la suerte y todo se alineó. Jackson y su equipo desarrollaron un sistema de software que se utilizó durante toda la producción del documental The Beatles: Get Back y por fin abrió el camino para poder separar la parte vocal de la del piano en la grabación de John. Como resultado, se pudo dar vida a la grabación original e incorporar contribuciones de los cuatro Beatles. Esta notable historia de arqueología musical es un reflejo de la infinita curiosidad creativa y fascinación por la tecnología que compartían The Beatles. Es la culminación de la última grabación que John, Paul, George y Ringo podrán hacer juntos y celebra el legado de una de las bandas más importantes e influyentes de la historia de la música popular.