Yahya Abdul-Mateen ll protagonizará una serie basada en "Hombre en llamas" para Netflix

La serie dramática de ocho episodios es una adaptación basada en Man on Fire y The Perfect Kill de A.J. Quinnell.

La serie dramática de ocho episodios es una adaptación basada en Man on Fire y The Perfect Kill de A.J. Quinnell, los dos primeros libros de la serie de cinco libros de Quinnell previamente adaptados al cine en 2004 protagonizados por Denzel Washington y en 1987 en una película italiana del mismo nombre. Steven Caple Jr. (Transformers: Rise Of The Beasts, Creed II) dirigirá los episodios 1 y 2 de la serie y también actuará como productor ejecutivo.