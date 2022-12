YSY A paró su show cuando escuchó que cantaban "el que no salta es un inglés" y se armó la polémica

"Yo soy re patriota, y soy re argentino, pero no estoy con la discriminación a gente por ser de otro país”, dijo. “No voy a discriminar a nadie porque sea inglés, chileno, estadounidense, brasilero. En mi show, no se va a discriminar a nadie por ser de otro país”, remarcó enfurecido amenazando con bajarse del escenario. El momento tenso que se generó con el artista, también dejó dubitativos a sus fanáticos que no sabían cómo reaccionar ante sus palabras. Algunos aplaudieron, mientras que otros se quedaron absorbtos.