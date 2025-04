Yuyito González bloqueó un garage y fue escrachada por una vecina

Amalia “Yuyito” González volvió este lunes a conducir su programa “Empezar el Día” por Ciudad Magazine. En esta nueva temporada, la conductora está acompañada por Facundo Ventura, Lucas Bertero y la ex Gran Hermano Rosina Beltrán, quien cometió un error hablando del caso de Morena Rial.

La conductora arrancó su programa: "¡Buenos días a todos! ¿Cómo les va? ¡Cómo los extrañé durante todo el verano! Qué hermoso estar acá, tenemos un montón de cosas nuevas", y continuó: "Estoy feliz con el equipazo que tengo para hablar de todo lo que son noticias del espectáculo y actualidad, los voy a ir presentando. Yo me voy a ir enterando de todo acá porque en el verano no supe lo que pasó ni en la farándula ni en las noticias. Así que hoy me entero de todo", agregó.