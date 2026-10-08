Zaira Nara rompió el silencio sobre su reconciliación con Jakob Von Plessen + Agregar ámbito en









La modelo aclaró que retomaron la relación luego de recalcar que lo considera buen padre. Sin embargo, adelantó que de ahora en más mantendrá sus relaciones en la máxima intimidad.

En septiembre de 2022, la modelo anunció el final de su relación y versiones sugirieron que pudo haber sido por un daño colateral de la polémica de su hermana Wanda Nara con Icardi y la Chian Suárez.

La modelo Zaira Nara retomó su relación con su expareja Jakob Von Plessen, padre de sus hijos, y la información fuera confirmada por su propia madre Nora Colosimo. Ahora, la empresaria rompió el silencio sobre su decisión de volver y explicó por qué decidió mantenerlo en secreto.

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Nara fue invitada a un streaming, donde negó estar soltera y se refirió a ocasiones donde destacó que Von Plessen es buen padre: “Lo dije orgánicamente porque de verdad lo pienso, pero sí, además volvimos”, expresó.

Zaira Nara rompió el silencio sobre su reconciliación con Jakob Von Plessen: "No mentí, oculté la verdad" “No te mentí, oculté la verdad”, explicó sobre si aclarar el tema y, en la misma línea, confesó que "directamente apretó un botón y dije: ‘A partir de ahora, oculto la verdad’”. En este sentido, indicó que tras demasiada exposición, decidió mantenerse en la máxima intimidad. Si bien no dio nombres, dio a entender que se refería al exfutbolista Diego Forlán con quien estuvo en pareja entre 2008 y 2011.

“Hay veces que no te queda otra y obviamente que vas a un evento y te ven, pero después, si te ponés a mirar archivos míos —salvo esta relación que fue hace 10 o 12 años, sobre la que capaz conté un poco más de la cuenta-, en un momento dije: ‘¿Che, qué necesidad? Si tengo toda mi vida, mi familia expuesta, mi mamá, mi papá, mi hermana, algo tengo que guardar para mí", reflexionó.

“En un momento dije: ‘¿Che, qué necesidad? Algo tengo que guardar para mí", reflexionó. @jakotango Por qué se había separado Zaira Nara La relación de la pareja comenzó en 2015 y debido a la distancia —ella estaba en la Argentina y él en África—, durante seis meses mantuvieron contacto telefónico, pero cuando se conocieron personalmente, no volvieron a separarse. El 1 de abril de 2016 le dieron la bienvenida a Malaika y el 6 de febrero de 2020 nació Viggo, su segundo hijo.

En septiembre de 2022, la modelo anunció el final de su relación y surgieron versiones de que la ruptura pudo haber sido un daño colateral de la polémica de su hermana Wanda Nara, cuando presuntamente Von Plessen habría ayudado a su entonces cuñado Mauro Icardi a encontrarse con la China Suárez en París, por 2021, mientras él seguía casado.