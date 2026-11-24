La inteligencia artificial seguirá transformando nuestras industrias. También cambiará la forma en que producimos contenidos y diseñamos experiencias. Pero estoy convencido de que el entretenimiento en vivo seguirá creciendo porque responde a una necesidad profundamente humana: emocionarnos juntos.

Vivimos en un mundo donde la tecnología atraviesa absolutamente todo. Trabajamos, compramos, aprendemos, nos informamos y hasta nos relacionamos a través de pantallas. La inteligencia artificial, los algoritmos y las plataformas digitales transformaron nuestros hábitos de una manera impensada hace apenas algunos años.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Sin embargo, en medio de esa hiperconectividad permanente, ocurre algo muy interesante: las personas valoran cada vez más las experiencias reales, compartidas y emocionales.

Y ahí es donde la industria del entretenimiento adquiere una relevancia enorme.

Hoy el desafío ya no pasa solamente por ofrecer un buen espectáculo.

El verdadero diferencial está en lograr experiencias memorables, inmersivas y humanas. Experiencias que sorprendan, emocionen y generen conexión.

Hace años empecé a pensar en este fenómeno como una integración natural entre entretenimiento y tecnología. Una especie de Entertechment, donde la innovación tecnológica deja de ser un simple soporte para transformarse en parte activa del lenguaje emocional de cada experiencia.

Pero lo importante es entender que la tecnología, por sí sola, no emociona. Lo que emociona es lo que las personas viven o experimentan con ella.

Es maravilloso ver durante una función cómo la gente concentra su atención en lo que pasa al frente y a su alrededor. Personas que minutos antes estaban mirando sus teléfonos ahora ríen, se conmueven, cantan, huelen, escuchan y se sorprenden juntas.

En una época de dispersión permanente, lograr ese nivel de conexión colectiva tiene un valor enorme.

Por eso creo que el entretenimiento del futuro será cada vez más participativo, multisensorial e inmersivo.

La experiencia ya no es solamente visual o sonora. Hoy se trabaja sobre múltiples estímulos para potenciar emocionalmente lo que vive el espectador.

En Anastasia, el musical, por ejemplo, incorporamos experiencias aromáticas además de recursos sonoros, climáticos y ambientales que ayudan a profundizar la sensación de inmersión. Y hasta creamos un menú para degustar en un restaurante vecino lo mismo que comía nuestra protagonista, generando la continuidad de la narrativa fuera del escenario.

Porque la experiencia total ocurre cuando todo está alineado: lo artístico, lo tecnológico, la comunicación, el mensaje, la estética, la comercialización y la relación con cada espectador.

El show empieza mucho antes de que se levante el telón.

Empieza cuando una persona descubre una propuesta en redes sociales o ve una publicidad, escucha un comentario, cuando compra su entrada, cuando recibe información personalizada, cuando llega al teatro, cuando interactúa con otros espectadores, cuando comparte lo vivido y cuando conserva emocionalmente ese recuerdo después de la función.

Hoy las audiencias quieren sentirse parte de la experiencia, no solamente observarla.

En ese contexto, Buenos Aires tiene una oportunidad extraordinaria.

La ciudad sigue siendo reconocida internacionalmente como una de las grandes capitales culturales del mundo.

Medios internacionales, guías de viaje y artículos especializados destacan permanentemente la energía cultural de Buenos Aires, su vida teatral, sus musicales, conciertos, librerías y la intensidad de su escena artística.

No es casualidad que miles de turistas elijan la ciudad justamente por esa combinación única entre cultura, emoción y experiencia urbana.

Buenos Aires tiene algo muy difícil de encontrar: una identidad cultural viva.

El teatro ocupa un lugar central en esa identidad. La ciudad cuenta con cientos de salas teatrales y una actividad artística permanente que convierte a la Avenida Corrientes en una de las grandes avenidas teatrales del mundo.

Esa vitalidad cultural no solamente genera impacto económico y turístico; también fortalece el tejido emocional y social de la ciudad.

AADET, la Asociación Argentina de Empresarios Teatrales y Musicales, (entidad que este año me recibió como miembro), cuenta que el teatro y los espectáculos musicales movilizan 600, 700 y a veces más de 800 mil de espectadores al año y generan trabajo para miles de personas en todo el país. Pero más allá de los números, creo que el entretenimiento cumple hoy un rol social fundamental: crear espacios de encuentro reales en una época dominada por la virtualidad.

Y detrás de toda esa experiencia existe algo que muchas veces no se ve: enormes equipos humanos trabajando de manera coordinada para hacer posible algo que sucede apenas durante unas horas arriba de un escenario.

Me gusta pensar que los proyectos artísticos funcionan como verdaderas “pymes efímeras”.

Durante meses —o incluso años— se construyen organizaciones temporales donde trabajan juntas decenas y muchas veces cientos de personas: artistas, técnicos, músicos, bailarines, iluminadores, asistentes, vestuaristas, productores, creativos, operadores digitales, equipos de comunicación, marketing y comercialización.

Todos unidos por un mismo objetivo: emocionar a otros.

Y ahí aparece algo profundamente humano. En esos procesos se generan vínculos muy fuertes. Se comparte presión, adrenalina, creatividad, cansancio, entusiasmo y sueños. Muchas veces se convive más tiempo con el equipo de una producción que con la propia familia.

Los proyectos artísticos generan afectos porque trabajan directamente sobre las emociones.

Pero además tienen una característica muy singular: son temporales. Y eso implica otro enorme aprendizaje emocional. Después de meses de intensidad, llega el final de temporada y hay que soltar.

Cada integrante sigue su camino hacia otro proyecto, otro escenario y otra historia.

Y quizás ahí aparece una de las características más fascinantes de la industria del entretenimiento: cuando un proyecto termina, nada termina realmente. Cada persona continúa hacia nuevas producciones y nuevos desafíos, pero en ese movimiento constante se van construyendo redes humanas y profesionales entre quienes articulan cada uno de esos proyectos.

Así se forma una especie de red rizomática, viva y en permanente expansión, donde el aprendizaje, la experiencia y el conocimiento circulan de manera horizontal entre artistas, productores, técnicos, creativos y equipos de trabajo.

Cada proyecto deja vínculos, aprendizajes y conexiones que luego vuelven a encontrarse en futuras producciones, potenciando colectivamente a toda la industria.

Y creo que justamente ahí está una de las grandes transformaciones culturales de esta época: entender que los verbos más importantes empiezan a ser compartir, colaborar y cocrear.

Porque hoy las mejores ideas rara vez nacen de manera aislada. Surgen del intercambio, de la confianza, de las comunidades creativas y de la capacidad de construir juntos.

Tal vez esa sea la mejor manera de darle sentido contemporáneo al concepto de rizoma: una red dinámica donde cada experiencia alimenta a la siguiente y donde todos aprendemos, evolucionamos y buscamos hacer cada día un poquito mejor aquello que amamos hacer.

En lo personal, cada año me involucro más en este universo que admiro profundamente. Tuve la posibilidad de desarrollar proyectos muy distintos entre sí, como el concierto sinfónico homenaje a María Elena Walsh, traer al Moscow State Ballet recorriendo Argentina con El Lago de los Cisnes, y actualmente participar como productor asociado de Anastasia, el musical, en el Teatro Astral.

Cada experiencia me confirma lo mismo: la tecnología puede sorprender, pero lo que verdaderamente permanece es la emoción compartida.

La inteligencia artificial seguirá transformando nuestras industrias. También cambiará la forma en que producimos contenidos y diseñamos experiencias. Pero estoy convencido de que el entretenimiento en vivo seguirá creciendo porque responde a una necesidad profundamente humana: emocionarnos juntos.

Y probablemente ahí esté el gran desafío hacia adelante: usar la tecnología no para alejarnos, sino para ayudarnos a conectar más y mejor con los demás.

Porque al final del día, detrás de cada algoritmo, cada pantalla y cada escenario, seguimos siendo personas buscando emocionarnos juntos.

*Comunicador, empresario y productor de espectáculos, fundador y CEO de Mazalán Comunicaciones y creador de Mazalán Producciones, desde donde durante 2026 impulsó producciones como Anastasia, el Musical, Mariú Fernández y Gospel en la Usina del Arte, y Soundtracks, un Sinfónico de Película en el Teatro Metropolitan, culminando el año con María Elena Walsh Sinfónico, el 2 de diciembre en el Teatro Colón de Buenos Aires.