Zappa, solista

Con respecto a las cuerdas, se puede escuchar una primitiva y notable versión de “Direct from my heart to you” a cargo del violín de Don “Sugar Cane” Harris. Este inclasificable disco básicamente instrumental debe su título al único tema cantado, “Willie the Pimp”, macabra oda a un cafillo personificado vocalmente por el artista de culto Captain Beefheart. Los arreglos instrumentales hipercomplejos de tracks como “Little Umbrellas” o “ The Gumbo Variations” pueden empezar a ser decodificados por primera vez gracias a los outakes de esta edición imperdible.

Diego Curubeto

=“Hot Rats (50th Anniversary Edition)” Frank Zappa -Universal 0200322-