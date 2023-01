FdT busca forzar la discusión por reforma jubilatoria del Bapro y exponer a Juntos

La intención del oficialismo es clara: exponer a la oposición. De dos maneras. En primer lugar dejando a la vista las diferencias, que existe y son muchas; y en segundo, poniendo a la vista la negativa de la oposición a modificar una ley que hoy atenta contra una gran cantidad de trabajadores de la banca provincial y que, a la vez, le generará al estado provincial una deuda millonaria por la cantidad de amparos recibidos por la Suprema Corte de Justicia bonaerense

Consecuencias

Cabe recordar que el mes pasado, desde la Justicia provincial convocaron a legisladores del oficialismo y la oposición a fin de anoticiarse sobre la situación parlamentaria y dejar en claro las consecuencias que esto podría tener para el estado en caso de no avanzar en un consenso.

En marzo próximo la iniciativa podría perder estado parlamentario y es por eso que la convocatoria a una sesión especial es hoy la única manera con la que cuenta el oficialismo para poder dar una discusión perdida, pero de la que busca sacar un provecho.

Sucede que hoy parte de la oposición tiene la intención de modificar al menos dos artículos, el 39 y el 41 (que calculan el monto inicial de la prestación jubilatoria y su movilidad) para darle una respuesta a la Corte y de esa manera evitar una pérdida de peso para el Estado provincial.

“Se puede mandar a comisión y arreglar esos artículos. No es lo que pido el oficialismo, que tiene la presión de La Bancaria para ir por más, pero es lo que se podría hacer”, le asegura a Ámbito un legislador de Juntos.

Reacciones

El problema, el mismo que se sostuvo durante todo el año pasado, es que el grupo de diputados que responden a la exgobernadora María Eugenia Vidal no están dispuestos a mover un dedo en favor de la modificación de la ley sancionada durante el mandato de la actual diputada.

Se trata de una disputa política que provoca diferencias en la oposición. Pero que no solo entre el PRO y la UCR ya que estos últimos se les agregan algunos legisladores del partido amarillo que también piden hacer el cambio.

Lo que está claro es que los radicales no modificarán la actual postura de rechazo si todo el bloque no está de acuerdo. Y es por eso que, de ser así, sea cual sea la estrategia que use el proyecto no avanzará.

Vale mencionar que la iniciativa impulsada por el gobernador Axel Kicillof modifica la normativa 15.008 sancionada durante la gestión de María Eugenia Vidal, revirtiendo los cambios que se habían introducido en el régimen de la Caja de Jubilaciones, Subsidios y Pensiones del Personal del Banco Provincia.

Esta modificación busca devolverles a sus jubilados el 82%, sobre el cálculo del promedio actualizado de las últimas 120 remuneraciones, volver a bajar la edad jubilatoria de las mujeres a los 60 años y aumentar el aporte de los trabajadores activos del 14% a 16%, de los jubilados del 10,82% a 12% y de la patronal del 21% a 29%.