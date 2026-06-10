Femicidio de Agostina Vega: un nuevo video complica más a la dueña del auto en el que se lo vio a Claudio Barrelier

Las imágenes fueron captadas por una cámara de seguridad. El hallazgo podría resultar determinante para la causa.

La investigación por el femicidio de Agostina Vega incorporó una nueva prueba que podría resultar determinante para esclarecer lo ocurrido después del crimen. Se trata de una serie de imágenes obtenidas por cámaras de seguridad que mostraron a Claudio Barrelier junto a Soledad Andreani , propietaria del Ford Ka negro utilizado presuntamente para trasladar el cuerpo de la adolescente de 14 años.

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El material audiovisual, difundido por un medio cordobés, fue sumado al expediente y reforzó las sospechas de los investigadores respecto del rol que habría tenido la mujer en los hechos posteriores al asesinato.

Según la reconstrucción realizada por la Fiscalía, las grabaciones correspondieron al lunes 25 de mayo cerca de las 13 horas en el barrio Yofré , varias horas después del período en el que los investigadores estimaron que ocurrió el crimen.

La hipótesis judicial sostiene que Agostina Vega fue asesinada entre las 23 del sábado 23 y las 5 de la madrugada del domingo 24 de mayo.

En las imágenes se observó al vehículo estacionado frente a un comercio. Allí, Soledad Andreani apareció hablando por teléfono celular, mientras que Barrelier abrió el baúl, retiró una frazada, la dobló y volvió a guardarla dentro del automóvil.

Para los investigadores, la secuencia adquirió relevancia porque fue registrada después del momento en que, según la acusación, el cuerpo de la adolescente ya había sido descartado.

Quién es Soledad Andreani

La mujer de 43 años, conocida como “La Gringa”, mantuvo una relación sentimental con Claudio Barrelier y actualmente permanece detenida bajo la imputación de encubrimiento agravado.

Su arresto se produjo dos semanas después del femicidio y la convirtió en la tercera persona detenida dentro de la causa.

La investigación determinó que Andreani era la titular del Ford Ka negro que Barrelier habría utilizado para trasladar el cuerpo de la víctima luego del asesinato. Posteriormente, el vehículo fue secuestrado por la Justicia y se comprobó que había sido lavado después de ser utilizado.

Antes de quedar detenida, la mujer aseguró públicamente que hacía poco tiempo se había distanciado de Barrelier y que desconocía por completo lo ocurrido.

“Nunca jamás me imaginé esto que pasó. La relación fueron un par de meses, pero intensos. Ahora me doy cuenta el papel que jugó conmigo, que me mintió desde el primer momento, que siempre me usó”, afirmó en declaraciones realizadas cuando todavía no se habían difundido las imágenes que hoy forman parte de la investigación.

Las pruebas que derivaron en su detención

La situación procesal de Andreani se agravó luego de que los investigadores analizaran distintas cámaras de seguridad instaladas en el barrio Ampliación Ferreyra.

Los registros mostraron al Ford Ka circulando en las inmediaciones del descampado donde posteriormente fueron encontrados restos pertenecientes a la adolescente.

Además, el abogado querellante Carlos Nayi, representante de la madre de Agostina, aportó nueva documentación ante la Fiscalía y cuestionó el accionar de la mujer.

Casa Barrelier La policía custodia la casa de Barrelier. X

“El rostro de Agostina estaba en todas las casas de Argentina, sabía que ella había entrado en la casa de Barrelier y aun así le prestó el auto, que después fue lavado”, sostuvo el letrado.

La querella considera que la participación de Andreani fue más relevante de lo que inicialmente había declarado y continúa impulsando medidas para profundizar la investigación sobre su intervención en los hechos.

Los otros acusados de encubrimiento

Además de Andreani, otro de los detenidos en la causa es Osvaldo Fasseta, inquilino de Barrelier. El hombre también fue imputado por encubrimiento agravado, aunque los investigadores sospechan que pudo haber tenido una participación más activa en las maniobras posteriores al crimen.

La acusación sostiene que Fasseta colaboró en el descuartizamiento del cuerpo de la adolescente dentro de la vivienda ubicada sobre la calle Juan del Campillo al 800, en el barrio Cofico, donde residía Barrelier.

Por qué la Policía custodia la vivienda de Barrelier

Mientras la investigación continúa sumando pruebas, la Policía de Córdoba dispuso una custodia permanente en la casa del principal acusado. La presencia policial llamó la atención de los vecinos debido a que la cuadra permanece cerrada al tránsito desde hace varios días.

Fuentes vinculadas al caso señalaron que la medida fue adoptada después de que se registraran amenazas contra la propiedad, entre ellas advertencias sobre posibles intentos de incendiar la vivienda como represalia por el crimen.

El objetivo de la custodia es doble: preservar eventuales elementos probatorios que aún puedan encontrarse en el lugar y evitar situaciones que pongan en riesgo tanto a los habitantes de la zona como al desarrollo de la investigación.

Con la incorporación de este nuevo video, la Fiscalía fortaleció una de las líneas centrales de la investigación: reconstruir los movimientos realizados por Claudio Barrelier y las personas de su entorno durante las horas posteriores al femicidio.

Las imágenes, sumadas a los registros de cámaras, peritajes y testimonios recolectados durante las últimas semanas, continúan delineando el recorrido que realizaron los acusados y podrían resultar determinantes para establecer el grado de responsabilidad de cada uno de los involucrados en uno de los casos que más conmoción generó en Córdoba durante las últimas semanas.