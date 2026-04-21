Femicidio en Claypole: detuvieron al acusado de matar a la mujer enterrada en su patio + Seguir en









La Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N°17 de Lomas de Zamora solicitó su detención de urgencia para declarar. Era buscado desde el fin de semana y la causa fue caratulada como homicidio agravado.

Lesta, de 30 años, fue detenido luego de que un vecino lo reconociera tras conocerse el caso. InfoAguilares

La Policía detuvo en las últimas horas al acusado de matar y enterrar a una mujer en su patio, en Claypole, provincia de Buenos Aires. Se trata de Brian Leandro Lesta (30), señalado como el principal sospechoso del femicidio de Gisela Alejandra Ruocco (35). El arresto se produjo en Merlo, luego de que un vecino lo reconociera por imágenes difundidas en televisión.

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El crimen salió a la luz este sábado debido a la preocupación del hijo de la víctima, quien no tenía contacto con ella desde hacía más de 15 días. Según consta en la investigación, el menor ya había intentado localizarla en la vivienda el 2 de abril; en ese momento, Lesta lo recibió y le negó el contacto alegando que la mujer se había ausentado.

muerte en almirante brown El crimen salió a la luz debido a la preocupación del hijo de la víctima, quien no tenía contacto con ella desde hacía más de 15 días. Cayó el acusado de matar a la mujer que fue encontrada enterrada en su patio en Claypole La Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N°17 de Lomas de Zamora intervino en el caso y solicitó la detención de urgencia del acusado, además de su traslado a sede judicial para prestar declaración. Fuentes policiales indicaron que Lesta era intensamente buscado por la Justicia desde el 18 de abril, cuando el hijo menor de la víctima encontró el cuerpo enterrado de su madre en el patio de una casa.

El hecho ocurrió este sábado por la tarde en una propiedad ubicada sobre la calle Nardo al 5800. Durante el procedimiento, los investigadores también secuestraron el DNI del ahora detenido Lesta. La causa fue caratulada como homicidio agravado y quedó a cargo de la UFI N°17 de Lomas de Zamora, que ahora intenta reconstruir qué ocurrió en la casa y cuándo se produjo el crimen.

brian lesta La Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N°17 de Lomas de Zamora intervino en el caso y solicitó la detención de urgencia del acusado. Facebook Almirante Brown: un niño descubrió en Claypole el cuerpo de su madre enterrado en el patio de la casa de la pareja El partido de Almirante Brown se ve conmocionado por un nuevo femicidio en Claypole. Un menor de 12 años halló los restos de su madre sepultados en el patio de la vivienda de la pareja. La policía busca intensamente al presunto femicida, quien desapareció tras el hallazgo y es el principal sospechoso del crimen.

Los hechos salieron a la luz este sábado debido a la preocupación del hijo, quien no tenía contacto con la víctima desde hacía más de 15 días. Según consta en la investigación, el menor ya había intentado localizarla en la vivienda el 2 de abril; en ese momento, el ahora prófugo lo recibió y le negó el contacto alegando que la mujer se había ausentado. En aquel momento, al niño le resultó sospechoso notar que, tras la puerta que le abrió el hombre, se veía un sector del jardín con la tierra recién movida. Sin embargo, a los días, el joven volvió a la casa con la misma intención pero esa vez la respuesta fue peor: su padrastro le dijo que no la iba a volver a ver “nunca más”.