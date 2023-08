10 mitos de las criptomonedas sobre seguridad, la legitimidad, la viabilidad y la escalabilidad

MITO 3 “No hay forma de protegerse contra los piratas informáticos”

En los primeros tiempos de Internet, la sabiduría popular decía que nunca se debían introducir los datos de la tarjeta de crédito en un sitio web. Cuando apareció la tecnología de cifrado SSL y se establecieron pasarelas de pago fiables, el comercio electrónico empezó a proliferar.

Estamos viendo una dinámica similar en las criptomonedas, donde la piratería es un problema que se está resolviendo con el tiempo. En los primeros tiempos de las criptomonedas, los intercambios centralizados surgieron como una solución popular para intercambiar y almacenar criptomonedas con un custodio, pero las deficiencias de seguridad provocaron importantes hackeos. Sin embargo, en los años transcurridos desde entonces, los intercambios centralizados se fueron convirtiendo en un sector más consolidado de la industria, mejorado sus capacidades de seguridad y se enfrentan a menos incidentes de piratería informática.

Las nuevas tecnologías, especialmente las nacidas de Internet, suelen enfrentarse a problemas de seguridad en sus inicios. A medida que crece su adopción, los participantes del sector aprenden de cada incidente y la seguridad mejora.

MITO 4 “Las empresas de criptomonedas son demasiado arriesgadas para que los bancos interactúen con ellas”

Demasiadas instituciones consideran que el sector de las criptomonedas es un monolito de alto riesgo en lo que respecta al cumplimiento. En realidad, el ecosistema es increíblemente diverso. Hay participantes directos en el mercado, proveedores de infraestructuras y datos, plataformas de juego y de inteligencia artificial, procesadores de pagos y organizaciones totalmente nuevas que están construyendo formas novedosas de crear, socializar y realizar transacciones. Y debido a la transparencia inherente de la blockchain, los bancos pueden ver todas las criptotransacciones de estas empresas en tiempo real.

MITO 5 “Todas las criptomonedas son Bitcoin”

Aunque Bitcoin fue la primera forma de criptodivisa y es la mayor por capitalización bursátil, miles de otras criptodivisas han entrado desde entonces en el ecosistema en cientos de blockchains diferentes. Según CoinMarketCap, existen más de 24.000 criptomonedas, que cotizan en más de 600 bolsas, y la capitalización de mercado de las criptomonedas supera el billón de dólares.

MITO 6 “Las criptomonedas son todo estafas”

Las personas con un conocimiento mínimo del ecosistema creerían que no se puede confiar en las criptomonedas. Sin embargo, los datos muestran que las estafas representan una pequeña fracción de toda la actividad de las criptomonedas. Los servicios principales recibieron entradas de criptodivisas por valor de 8,1 billones de dólares en 2022, mientras que los ingresos colectivos en cadena de los estafadores de criptodivisas fueron de sólo 6.000 millones de dólares en el año.

MITO 7 “Crypto es anónimo e imposible de rastrear”

Las transacciones de criptomonedas no son anónimas como muchos creen. Lejos de ser anónima, la blockchain produjo que el sistema financiero sea más transparente y democratizado que el mundo vio hasta ahora, con todas las transacciones registradas en un libro de contabilidad público. Sin embargo, para supervisar eficazmente la actividad o localizar a los delincuentes, es importante contar con las herramientas adecuadas, y ahí es donde entran en juego las plataformas de análisis de blockchain. Las empresas de criptomonedas, las instituciones financieras y las fuerzas de seguridad han estado utilizando estas herramientas para mantener el cumplimiento, mitigar el riesgo y rastrear la actividad delictiva con el fin de recuperar los fondos robados o ilícitos.

MITO 8 “Las criptomonedas no se usan en la vida real, son una moda pasajera”.

La criptomoneda tiene varios casos de uso en el mundo real, especialmente en los mercados emergentes, muchos de los cuales están liderando la adopción popular de la criptomoneda. Los pagos internacionales de particulares y pequeños empresarios se realizan cada vez más en criptomoneda debido a su mayor rapidez y menor coste. Las remesas también permiten hacer donaciones benéficas.

Quince años después del libro blanco Bitcoin de Satoshi Nakamoto, las divisas digitales pasaron de ser un único activo digital a convertirse en un próspero ecosistema con una capitalización de mercado mundial de 1,18 billones de dólares. Además, los gobiernos están implantando o investigando la viabilidad de las monedas digitales de bancos centrales basadas en blockchain (CBDC), así como proporcionando claridad reguladora a las criptodivisas existentes.

MITO 9 “Los principios de las criptomonedas son demasiado complicados de entender para los consumidores”.

En primer lugar, para comprar y comerciar con criptomonedas no es necesario comprender la tecnología que las sustenta. Después de todo, es probable que la mayoría de la gente no sepa exactamente cómo funciona el sistema SWIFT, pero nadie se opondría a que hicieran transferencias bancarias internacionales. Además, el uso de un servicio de confianza hizo que sea más fácil que nunca para los inversores novatos comprar y vender cripto a través de experiencias de usuario seguras, guiadas y sin problemas.

MITO 10 “Las criptomonedas permiten evadir impuestos”

No existen exenciones fiscales per se para las transacciones con moneda virtual. En los EE.UU., por ejemplo, el IRS trata los activos digitales como propiedad a efectos del impuesto sobre la renta - que incluye (pero no se limita a) la moneda virtual convertible y criptomoneda, stablecoins, y tokens no fungibles (NFT). Los inversores deben declarar las criptotransacciones en una declaración de la renta y diversos tipos de transacciones pueden dar lugar a ganancias o pérdidas imponibles. Además, la transparencia y la inmutabilidad de blockchain hacen que sea difícil ocultar la actividad de transacción que puede desencadenar eventos fiscales.