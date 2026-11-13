Inminente desembarco de Anthropic en Wall Street: cómo SpaceX cambió las reglas para las grandes salidas a bolsa + Agregar ámbito en









Los principales índices de Estados Unidos modificaron sus normas de inclusión tras el debut de SpaceX, y ahora una gran cantidad de capital pasivo deberá comprar las acciones de Anthropic en sus primeras jornadas. Los detalles, en la nota.

El exitoso debut de SpaceX en junio, con cambios en índices, sirve de modelo para anticipar el comportamiento de Anthropic.

De cara al esperado debut bursátil de Anthropic la próxima semana, los analistas anticipan que el precio de sus acciones en las primeras jornadas estará determinado en gran medida por quién se vea obligado a comprarlas, más que por quién quiera comprarlas. En ese marco, los inversores analizan el exitoso debut bursátil de SpaceX en junio en busca de pistas sobre su posible comportamiento.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

SpaceX, de Elon Musk, modificó las reglas de la cotización en bolsa de las grandes empresas: los principales proveedores de índices de Estados Unidos, como Nasdaq, reescribieron sus normas de inclusión, de modo que una enorme cantidad de capital pasivo compraría las acciones durante los primeros 15 días de cotización. Ese esquema es el que ahora enfrentaría Anthropic en su debut.

La desarrolladora de Claude busca captar hasta u$s64.400 millones a través de la colocación de 825 millones de títulos en un rango de u$s70 a u$s78 por acción, operación que situaría su valuación en torno a los u$s1,4 billones.

La desarrolladora de Claude busca captar hasta u$s64.400 millones a través de la colocación de 825 millones de títulos. El detalle Cabe recordar que, anteriormente, los principales proveedores de índices generalmente no agregaban empresas a sus índices de referencia hasta semanas o meses después de su debut bursátil.

Al igual que sucedió con SpaceX, Anthropic se añadirá a al menos seis grandes índices, incluido el índice FTSE de Estados Unidos, el índice S&P Total Market y el Nasdaq 100, entre 5 y 15 días luego de su gran estreno en Wall Street.

“Anthropic es un reflejo de la salida a Bolsa de SpaceX. En ese sentido, presenta los mismos factores que influyen en el índice durante los primeros 15 días de cotización”, declaró Carsten Hesse, responsable de Eventos de Índices en Berenberg. Analistas esperan que la demanda pasiva de fondos indexados sea clave en el debut de Anthropic. Intropic, una firma de análisis de reequilibrio de índices con sede en Londres, estima que la demanda pasiva de los fondos que replican índices representará alrededor del 28% de las acciones ofrecidas por Anthropic; es decir, u$s19.000 millones.