Bancos de EEUU ven oportunidades de inversión y anticipan cambios poselecciones Por Giuliana Iglesias







Los analistas del J.P. Morgan y Morgan Stanley destacan que, pese a la incertidumbre política y la prima de riesgo incorporada por el mercado, existen opciones atractivas. Qué modificaciones prevén tras los comicios.

Un escenario abierto para las elecciones legislativas. Depositphotos

La cercanía de las elecciones legislativas en la provincia de Buenos Aires generó una elevada volatilidad en los mercados. Las medidas implementadas para contener el dólar llevaron a los inversores a incorporar una prima de riesgo en los activos, mientras que los rumores de corrupción en torno a figuras cercanas a Javier Milei aumentaron la atención sobre los resultados electorales del domingo próximo. Pese a este escenario complejo en el corto plazo, los analistas de J.P. Morgan y Morgan Stanley destacan que existen oportunidades de inversión atractivas en activos locales, tanto en dólares como en pesos ya pensando en un mediano y largo plazo.

"A medida que se acercan las elecciones, los mercados incorporan en los precios una prima de riesgo político creciente. En poco más de una semana, los diferenciales EMBI (riesgo país) se ampliaron cerca de 140 puntos básicos, el peso experimentó una caída máxima de 5% antes de recuperarse, y los rendimientos de las LECAP posteriores a las elecciones, con fecha del 12 de septiembre y del 31 de octubre de 2025, aumentaron del 49% a más del 60% en términos, antes de volver a estabilizarse en torno al 50%", contextualizó J.P. Morgan.

Bonos en pesos: por qué la banda de flotación funciona de cobertura Según J.P. Morgan, los inversores pueden encontrar oportunidades en bonos BONTAM, que combinan una tasa fija y una tasa variable atada a la TAMAR. Dado el nivel actual de tasas, es probable que la parte variable determine el pago final, lo que hace atractivos los bonos de marzo y diciembre. La entidad también destaca otras dos estrategias:

Lecaps/BoncapPs: Los retornos cubiertos en FX se ven atractivos, permitiendo capturar spreads sin asumir riesgo cambiario. La banda de flotación del dólar, actúa como una cobertura de riesgo cambiario en estos instrumentos.

J.P. Morgan subraya que la volatilidad probablemente se mantenga hasta las elecciones y que los inversores deben estar atentos al mercado de pesos.

Morgan Stanley: la mirada hacia los bonos en dólares Por su parte, Morgan Stanley destaca que los activos argentinos quedaron rezagados en 2025, lo que sugiere que el impulso de reformas aún no está reflejado en los precios. La firma recomienda posicionarse ligeramente largo antes de las elecciones de la provincia de Buenos Aires (7 de septiembre) y señala que un buen resultado allí podría respaldar la continuidad de políticas y fortalecer la agenda de reformas de la administración. En bonos soberanos , Morgan Stanley estima que estos títulos podrían cerrar el año con rendimientos por debajo del 10% , con un potencial alcista de 11 puntos.

En acciones, que cotizan a un P/E forward de 7,9x, el potencial alcista también es atractivo, y recomiendan mantener posiciones en Vista, Banco Galicia y Loma Negra. mercados finanzas vivo acciones bolsas inversiones bonos dolar tasas Algunas acciones pueden tener un rally tras las elecciones legislativas Depositphotos Riesgo político y política cambiaria post elecciones J.P. Morgan enfatiza que “la importancia histórica de las elecciones, en un contexto de menor liquidez, probablemente mantendrá la volatilidad elevada en los próximos días. Con el 40% de la población del país votando legisladores provinciales, los mercados estarán atentos a los resultados para proyectar posibles implicancias en las elecciones nacionales del 26 de octubre. Buenos Aires ha sido históricamente un bastión del peronismo y no existe una relación directa y automática entre ambos comicios”. En línea con los rumores del mercado, Morgan Stanley plantea que podría haber ajustes en la política económica post elecciones, en sintonía con la visión oficial del Gobierno. Según el ministro de Economía, Luis Caputo, la volatilidad de tasas es “transitoria”. Entre las alternativas más comentadas se encuentra el fin de la banda de flotación cambiaria, manteniendo un dólar base en torno a $1.300, lo que permitiría mejorar la competitividad y al mismo tiempo que el BCRA acumule reservas.