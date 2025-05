Barclays remarcó la vigencia del mantra "no luches contra Trump" mientras avanzan los acuerdos comerciales

Tras el acuerdo entre EEUU y Reino Unido, y frente a la esperanza de un acercamiento en las posiciones con China, loa compañía mostró optimismo, aunque no sin realizar advertencias.

Los analistas de la compañía de servicios financieros Barclays remarcaron la vigencia del mantra de larga data "no luches contra Trump" mientras avanzan las negociaciones comerciales entre EEUU y el resto del mundo. No obstante, advirtió que no alcanza solo con las palabras de los funcionarios y que hay cierta "fatiga" en los inversores por los conflictos.