Donald Trump amenazó con cortar fondos federales para Nueva York si Zohran Mamdani gana las elecciones







El mandatario estadounidense jugó fuerte en la previa de los comicios de neoyorquinos. Por su parte, el candidato demócrata se perfila como el ganador en las encuestas.

Donald Trump dejo un fuerte mensaje en la previa de las elecciones de alcalde de Nueva York.

Nueva York lleva adelante este martes 4 de noviembre las elecciones para alcalde en medio de un clima político tenso y cargado de expectativas. En la previa a la jornada electoral, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dejó un fuerte mensaje sobre el futuro de la ciudad en caso de que el candidato demócrata, Zohran Mamdani, se consagre como vencedor: "Si el candidato comunista Zohran Mamdani gana las elecciones a la alcaldía de la ciudad de Nueva York, es muy improbable que contribuya con fondos federales, más allá del mínimo indispensable".

Mamdani, actual asambleísta estatal y referente de los Socialistas Democráticos de América (DSA por sus siglas en inglés), representa el avance de una generación que propone un Estado más presente en temas sociales y se perfila como el ganador de la jornada. Por el lado del Partido Repuiblicano se presenta Curtis Sliwa, mientras que Trump respaldó a un tercer candidato, el exgobernador Andrew Cuomo.

La amenaza de Donald Trump a Nueva York Como es costumbre, el mandatario norteamericano dejó una definición política a través de su cuenta oficial en Truth Social: "Como comunista, esta otrora gran ciudad no tiene ninguna posibilidad de éxito, ¡ni siquiera de sobrevivir! Con un comunista al mando, la situación solo puede empeorar, y no quiero, como presidente, seguir malgastando dinero", detalló.

image El presidente de EEUU y una amenaza en la previa de las elecciones de Nueva York. @realDonaldTrump Sobre Mamdami, ahondó: "Es mi obligación gobernar la nación, y estoy firmemente convencido de que la ciudad de Nueva York será un completo desastre económico y social si Mamdani gana. Sus principios han sido puestos a prueba durante más de mil años, y jamás han tenido éxito".

En este escenario, el presidente de EEUU mostró preferencia por un "demócrata con un historial de éxitos" - como el mencionado Cuomo - antes que "un comunista sin experiencia y con un historial de fracaso absoluto". Así, concluyó que "votar por Curtis Sliwa (¡que luce mucho mejor sin la boina!) es votar por Mamdani" y llamó activamente a votar por el exgobernador: "Debes votar por él y esperar que haga un trabajo fantástico. Él es capaz, ¡Mamdani no!".

Elecciones en EEUU: seis estados eligen su alcalde en una jornada con el foco puesto en Nueva York Además de Nueva York, también habrá cita electoral este martes en Nueva Jersey, Virginia, California, Pensilvania y Texas, en una jornada que sirve como termómetro político del segundo mandato de Donald Trump. Desde temprano, millones de votantes acuden a las urnas en medio de un clima marcado por la preocupación económica, la falta de vivienda y el desgaste de los partidos tradicionales. El demócrata Mamdani, lidera las encuestas rumbo a la Alcaldía de Nueva York. A sus 34 años, el autodenominado socialdemócrata propone un programa centrado en vivienda asequible, transporte y cuidado infantil gratuitos, y mayores impuestos para las grandes fortunas. Su campaña busca atraer al electorado joven y multicultural, pese a la resistencia del ala tradicional del Partido Demócrata y los ataques de figuras como Andrew Cuomo. Mamdani se impuso en las primarias demócratas al propio Cuomo, quien ahora compite como candidato independiente bajo el lema “Lucha y entrega”. Los últimos sondeos de AtlasIntel lo ubican al frente con un 41% de intención de voto, seguido por Cuomo (34%) y el republicano Curtis Sliwa (24%). De confirmarse su victoria, sería el primer alcalde musulmán y el más joven en ocupar el cargo desde 1892. Además de la elección del nuevo alcalde, los neoyorquinos definirán en las urnas al Defensor Público, Contralor, presidentes de condado, concejales y jueces locales. Principales candidatos Zohran Mamdani (Partido Demócrata)

Curtis Sliwa (Partido Republicano)

Irene Estrada (Partido Conservador)

Andrew M. Cuomo (Lucha y entrega)

Jim Walden (Integridad)

Joseph Hernández (Calidad de vida)

Eric Adams (Seguro y asequible) [retiró su candidatura]